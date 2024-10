SE APRUEBA NUEVA LEY QUE BUSCA PREVENIR AUMENTOS REPENTINOS DE LA GASOLINA

Comparte

La sesión legislativa especial de California finalizó con una victoria para el gobernador Gavin Newsom y los demócratas que presionan para regular el precio de la gasolina. El gobernador y los legisladores demócratas están celebrando, las compañías petroleras no están contentas y los conductores esperan ver algunos resultados positivos.

La nueva ley exige que las refinerías de petróleo mantengan una cantidad mínima de gasolina almacenada. Los partidarios dicen que cuando las refinerías se desconecten por mantenimiento, habrá suficiente gasolina de reserva a mano para evitar aumentos repentinos de precios.

La Asamblea de California dio su aprobación final con una votación de 41 a 16. Varios demócratas no votaron y cuatro rechazaron rotundamente la medida. Un pequeño grupo de legisladores republicanos y compañías petroleras también discreparon.

“Este es el cuarto mercado más grande”, dijo Newsom en una conferencia de prensa. “Esto es un gran problema”.

A pesar del éxito que proclama el gobernador, Severin Borenstein, profesor de la Universidad de California en Berkeley y director de la facultad del Instituto de Energía de la Escuela de Negocios Haas, duda que esta nueva ley sea el alivio que anhelan los consumidores.

“Bueno, desafortunadamente, no creo que esto vaya a hacer una gran diferencia en nuestros precios de la gasolina”, dijo Borenstein. “Potencialmente ayudará durante algunos de los grandes aumentos de precios que hemos visto en los últimos años”.

Muchos de los detalles de la nueva ley aún no están claros. El proyecto de ley exige que el comité determine los detalles, incluido el tamaño requerido de la reserva de gas.

Los líderes de la Asociación de Petróleo de los Estados Occidentales dicen que la nueva ley no refleja la razón real de los altos precios del gas. La presidenta y directora ejecutiva de la WSPA, Cather Reheis-Boyd, dice que para bajar los precios, se necesita inversión en infraestructura y producción local de petróleo. Ella predice que la nueva ley no tendrá éxito.

“No se trata de niveles mínimos de inventario en refinerías que ya están funcionando cerca de su capacidad”, dijo. “[Las] posibilidades de que esto cause el efecto opuesto son grandes, lo que está causando un mayor aumento de precio, no menos, porque realmente no está llevando la oferta al mercado de una manera que importe”.

Por Karma Dickerson y Benjamin Papp

