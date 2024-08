SEGÚN ESTUDIOS, ESTA ES LA RAZÓN POR LA QUE LAS PAREJAS REGRESAN DESPUÉS DE UNA RUPTURA

Comparte

Casi la mitad de todas las parejas separadas lo intentan de nuevo. La ciencia tiene una explicación y, con la mentalidad adecuada, después de todo, reunirse puede no ser tan mala idea.

Todos conocemos a esa pareja con la clásica relación intermitente. A veces solo quieres enviarles una guía para una ruptura más inteligente. Pero tal vez esos románticos indecisos tengan razón: aproximadamente el 50 por ciento de las parejas vuelven a estar juntas después de romper, y un nuevo estudio sugiere que la razón es que, en primer lugar, se mostraron ambivalentes acerca de la ruptura.

Si bien lo sensato es mantenerse alejado de un viejo amor después de cancelarlo, algunas personas pueden convencerse de que existen argumentos para volver a estar juntos. Un estudio de la Universidad Estatal de Kansas de 2013 que encontró que casi la mitad de todas las parejas se reencuentran también reveló que las parejas que volvieron a estar juntas asumieron que su pareja había cambiado para mejor o que se comunicarían mejor. Pero las investigaciones más recientes sugieren que su motivación puede ser más prosaica.

En una serie de estudios publicados recientemente en la revista Social Psychology and Personality Science, investigadores de la Universidad de Utah y la Universidad de Toronto preguntaron a las personas por qué querrían permanecer o abandonar su relación. Las razones populares para querer quedarse fueron el optimismo (esperar que la pareja cambie), la inversión emocional en la relación, los deberes familiares y el miedo a la incertidumbre que vendría después. La mayoría de las personas (66 por ciento) dijeron que querían quedarse debido a la intimidad y dependencia que habían desarrollado con su pareja a lo largo del tiempo.

En la otra cara de la moneda, las personas que querían dejar una relación citaron distancia emocional, abuso de confianza e incompatibilidad general (peleas frecuentes). Y más de un tercio (38 por ciento) quería irse debido a la infidelidad. A pesar de los sentimientos negativos, el 49 por ciento de los que estaban considerando irse todavía tenían sentimientos encontrados acerca de salir a la carretera. Los investigadores señalan que los hallazgos se alinean con la realidad de que alrededor del 50 por ciento de las parejas separadas vuelven a estar juntas.

Las expectativas sociales y las normas culturales pueden influir en las decisiones de relación. Por ejemplo, la presión social para tener una relación o la creencia en “segundas oportunidades” pueden alentar a las parejas a reunirse. Además, los círculos sociales compartidos y los vínculos comunitarios pueden facilitar que las parejas se reconecten.

Las rupturas a veces pueden dejar problemas sin resolver o sin cierre. Las parejas pueden volver a estar juntas para resolver estos problemas o para comprender mejor por qué terminó la relación. Este proceso puede proporcionar un cierre emocional y ayudar a las personas a seguir adelante, ya sea juntas o separadas.

Los investigadores también señalan que una ruptura suele ser más difícil para la persona que la hace debido a la duda que persiste en la decisión. Esta ambivalencia explica por qué una cantidad tan asombrosa de parejas optarán por reconectarse después de una separación.

“Mientras no haya problemas graves como comportamiento abusivo en la relación y cada miembro de la pareja realmente se preocupe por el otro, una segunda oportunidad para una relación exitosa podría funcionar. La comunicación es la base”, dice Noelle Nelson, PhD, psicóloga y autora de Relaciones peligrosas: cómo identificar y responder a las siete señales de advertencia de una relación problemática. “Si estás considerando volver a conectarte, sé totalmente honesto contigo mismo. Examina tus motivos para hacerlo. No vuelvas a estar juntos porque se senten solos. No vuelvan a estar juntos porque están aburridos o porque tienen miedo de no encontrar nunca a nadie más”.

Si vuelven a estar juntos por una razón válida, recuerde utilizar su primera ronda como una experiencia de aprendizaje. Verifique que no esté confundiendo esos sentimientos persistentes con dolor de corazón o temor a estar soltero; Haga un esfuerzo por abordar los problemas responsables de su división inicial.

“Obviamente, dado que su relación no funcionó la primera vez, algo tiene que cambiar para que funcione la segunda vez”, señala Nelson. “De lo contrario, volverán a surgir los mismos conflictos que causaron tantos problemas. En primer lugar, cada socio debe comprender y estar dispuesto a trabajar en lo que sea que haya causado la ruptura”.

Si bien estas razones científicas proporcionan una comprensión general, cada relación es única y las motivaciones individuales pueden variar.

Por Hana Hong, RD.com

