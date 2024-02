SUS HIJOS NO LA VISITABAN Y LE DEJA SU HERENCIA A SUS MASCOTAS!

Comparte

Una mujer china decidió dejar su fortuna de 20 millones de yuanes (2,8 millones de dólares) a sus perros y gatos, alegando que siempre han estado a su lado, a diferencia de sus tres hijos. EN SERIO!

La mujer hizo su primer testamento hace unos años, repartiendo todas sus posesiones entre sus tres hijos, pero hace poco cambió de opinión tras verse desatendida por sus hijos.

Liu afirmó que sus hijos nunca la visitaron ni se ocuparon de ella cuando estaba enferma y apenas se ponen en contacto con ella, por lo que decidió dejar todos sus bienes a las únicas criaturas que siempre estuvieron a su lado: sus perros y gatos.

Por desgracia, la ley china prohíbe que la gente deje sus posesiones directamente a sus mascotas. Sin embargo, tras consultar a un abogado, Liu nombró a una clínica veterinaria administradora de su patrimonio y le confió el cuidado de sus queridas mascotas.

A 285 YEAR OLD LEMON WAS AUCTIONED FOR $1,780

A 285-year-old lemon found in the back of an old cabinet drawer was auctioned for $1,780 in England. REALLY!

Brettells Auctioneers in Shropshire said a 19th century cabinet was brought to the auction house by a family who said it had belonged to a deceased uncle.

A specialist was photographing the cabinet for sale when the lemon was discovered in the back of a drawer.

The fruit was inscribed with the message: “Given By Mr P Lu Franchini Nov 4 1739 to Miss E Baxter.”

The auction house decided to attempt to sell the aged lemon, and officials were shocked when it fetched a high bid of $1,780.

The cabinet, meanwhile, sold for just $40.

upi.com

