¡TÓMALA CACHETÓN!

Se esperaba su reacción. Gianni Infantino, el mandamás de la FIFA, tenía guardado un as bajo la manga y seguro fue por eso que no prestó mucha atención a las declaraciones de Javier Tebas, presidente de LaLiga, quien le exigió (a él) la cancelación del Mundial de Clubes 2025, pues dijo, ‘dicho torneo no le importa a nadie’. Pero, además, Tebas puso en duda que Infantino tuviere control sobre los patrocinios necesarios para la realización y de la misma manera exigió que “ambos se sentaran a negociar futuros eventos futbolísticos”, como dando por hecho que el Mundial de Clubes, que contará con 32 de ellos, no se haga realidad.

Sin embargo, teniendo como sede la icónica Torre Shanghái de la República Popular China, Gianni Infantino y Mattias Grafström, presidente y secretario general de la FIFA respectivamente, así como de Jia Shaoqian, presidente de la empresa de enseres electrónicos Hisense, firmaron el patrocinio para el Mundial de Clubes de la FIFA 2025, con lo cual cayeron por tierra las elucubraciones de Tebas. Al respecto Gianni exclamó: “Este compromiso reafirma el papel de Hisense como un socio con visión de futuro cuyo deseo es que los aficionados disfruten como si estuvieran en el propio estadio”, ese elogio pareció ser un adelanto de lo que la empresa de electrónicos viene preparando, situación que Jia Shaoqian dejó entrever como una promesa cuando dijo que: “Esta asociación ofrecerá a los aficionados formas únicas de participar en el torneo, tanto dentro como fuera del campo, al tiempo que sentará las bases tecnológicas y de innovación para que el Mundial de Clubes de la FIFA prospere”. Bueno, pues de resultar cierto todo eso, debemos prepararnos para gozar de nuevos adelantos tecnológicos, lo mismo que tener la cartera lista para poder comprarlos.

