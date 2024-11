Varios arrestos por vandalismo tiñen de negro la celebración de los Dodgers en Los Ángeles.

Share









Comparte Facebook 0 Twitter Pinterest 0 WhatsApp Los Ángeles (EE.UU.), 31 oct (EFE).- El arresto de varias personas por el incendio de vehículos, saqueos a comercios y actos de vandalismo sumieron en el caos el centro de Los Ángeles durante la celebración de la conquista de la Serie Mundial de los Dodgers por octava vez en su historia. EFE/EPA/SARAH YENESEL La Policía metropolitana informó en la mañana de este jueves que se efectuaron arrestos, aunque sin especificar una cifra, por múltiples incidentes que se produjeron en el trascurso de las celebraciones. “Varios negocios fueron saqueados y propiedades vandalizadas durante celebraciones violentas en el centro de la ciudad”, cerca del estadio de los Dodgers, indicaron la el departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) en un mensaje en X. Las autoridades compartieron imágenes de un grupo de personas encapuchadas irrumpiendo a un comercio tras romper una loma de madera que protegía el escaparate y sacando objetos de su interior. También ficharon a al menos seis personas por infracciones leves, como desoír las recomendaciones de dispersión de las autoridades, y a otras seis por un delito grave de robo comercial, según recogió Los Ángeles Times citando fuentes policiales. La agencia de transporte público de la ciudad, Metro, por su parte, lamentó por su parte en un comunicado acto de vandalismo contra uno de sus autobuses, que apareció incendiado en plena calle y cuyas llamas tuvieron que ser apagadas por los bomberos. La policía ordenó el desalojo en zonas como Olympic Boulevard y Figeroa, ubicadas a escasos metros del estadio de los Dodgers, por considerar que se estaban realizando “reuniones ilegales”, pero la multitud se fue desplazando hacia otros puntos. El caos se apoderó en las calles hasta altas horas de la mañana, con aficionados lanzando proyectiles contra las autoridades mientras estos disparaban balas de espuma para tratar de dispersar a las masas, según ABC News. Comparte Facebook 0 Twitter Pinterest 0 WhatsApp

