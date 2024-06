Comparte

Su clave para el éxito: Trabajar duro, tener un plan y paciencia

La actriz peruana se dio a conocer por su interpretación de “La Condesa” en la serie “El Señor de los Cielos”. Hoy Verónica Montes, cumple uno de sus sueños, ser parte de una película en Hollywood.

Verónica, hace su debut en Hollywood en la próxima película llena de acción ‘Desert Dawn’, donde interpreta a Honesty, una mesera que colabora con el sheriff Luke Easton (interpretado por Kellan Lutz) en la investigación de un misterioso asesinato en un pequeño pueblo lleno de corrupción y secretos. “Estoy muy entusiasmada con el estreno de mi primera ‘película de Hollywood’. También estoy muy feliz con todos los proyectos que tengo programados para este año. Va a ser muy complicado, pero era justo lo que estaba buscando. Este proyecto fue literalmente un sueño hecho realidad”. Declaró la actriz a la revista Hola.

En una entrevista para People en Español la actriz, citó que le detectaron una rara enfermedad conocida como Tiroiditis de hashimoto. “Es una enfermedad autoinmune que ataca a tu propio cuerpo, ataca tu tiroides. Entonces, tienes dolores en tus articulaciones pero extremo, nada te lo baja, -detalló-. El otro día, me atacó el pie y no podía moverlo, no podía caminar. Te sube o te baja de peso de manera extrema. Te dan dolores de cabeza, te sientes muy cansada, con fatiga. Pero gracias gracias a Dios. Con lo que me están dando voy a estar bien”.

Siempre lista para nuevos desafíos

Verónica Montes es una actriz y modelo peruana nacida el 17 de febrero de 1990 en Lima, Perú. Montes se mudó a México en 2013 para avanzar en su carrera como actriz, ha actuado en “La Piloto” como Lizbeth Álvarez y “Papá a Toda Madre” como Kika Braun, donde interpretó a una villana querida por el público.

A lo largo de su carrera, Montes ha aceptado nuevas oportunidades y desafíos, incluidos papeles de doblaje en películas como “Trolls 2” y “Baby Boss 2”. Continúa trabajando en varios proyectos y sigue siendo una figura destacada en la industria del entretenimiento latinoamericana.

Su consejo para otros actores latinos es trabajar duro, seguir un método de trabajo y tener paciencia —como ella—, ya que la oportunidad seguramente llegará cuando menos lo esperen.

