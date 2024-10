Victoria Ruffo y José Eduardo Derbez hablan sobre su reality familiar y de la reciente polémica con Eugenio.

Comparte

Foto: Agencia México

Los actores Victoria Ruffo y José Eduardo Derbez se reencontraron con distintos medios de comunicación en el aeropuerto de la Ciudad de México a escasos días de la nueva controversia que surgió entre el presentador de televisión y su famoso padre, Eugenio Derbez.

Los famosos madre e hijo no dudaron en aclarar cómo se encuentra la relación entre José Eduardo y Eugenio, después de que el integrante de “Miembros al aire” expresara que a su progenitor le gustaba embarazar a varias mujeres, además aclararon si los planes de hacer un reality sobre la familia Ruffo siguen en pie.

“No, la verdad nunca lo he hecho. No, creo que hay que mantener un poquito la intimidad, ¿no? De por sí estamos siempre muy expuestos y muy abiertos a que toda la gente conozca nuestras vidas. Y de repente hay una parte que sí quieres que permanezca privada, que permanezca para ti. Y ustedes nos han respetado, o por lo menos a mí me han respetado mucho esa parte y se los agradezco”, dijo Victoria sobre su negativa para hacer un programa como “De viaje con Los Derbez”.

No obstante, José Eduardo consideró que no ha desechado la idea del todo, pues gracias a las nuevas tecnologías pueden hacer un contenido similar al de los Derbez, pero para las redes sociales.

Foto: Agencia México

“Mira, cuando hemos viajado mi mamá y yo solos, no sabes, ¡qué divertidas nos damos!, ¡cómo nos reímos!, ¡cómo lo gozamos! ¿Verdad? Sí, nos reímos mucho, mucho. O sea, viajar con mi mamá es muy divertido. Entonces, este, si tenemos que hacer un viaje, mira, lo podemos hacer muy así, por abajito del agua. Nos vamos él y yo y lo grabamos en redes sociales”, expresó el primogénito de la artista.

Por otra parte, José Eduardo aclaró que hasta el momento no ha recibido ningún reclamo de su papá, después de que Eugenio confesó en una entrevista que su hijo había heredado el gusto por el alcohol y cigarro gracias a los Ruffo, y esté refutara que a su padre le gusta embarazar mujeres y nadie le decía nada.

“No he hablado con él. Tenemos un grupo y hablamos ahí en el grupo, pero no me ha comentado nada. Yo supongo que ya lo vio porque está ahí en todos lados. Pero es que también un reportero o reportera, no sé quién fue, que vi que le fue a preguntar. Y dijo totalmente otra cosa. Pero no, bueno, ahorita que voy a Los Ángeles, seguramente lo voy a ver. Y ya veremos si me quiere ver o no”, aclaró sobre la controversia.

Finalmente, y fiel a su estilo, Victoria Ruffo salió en defensa de su retoño y recalcó que José Eduardo únicamente había respondido sin mentiras sobre el hombre que le dio la vida. “Bueno, es que hay que hablar siempre con la verdad. En esta vida hay que ser directos, honestos, francos, porque es lo único que te lleva a un buen final. A algunos”, dijo la “Queen de las telenovelas” con una gran sonrisa.

