Wendy Guevara da importante consejo a los próximos participantes de ‘La casa de los famosos México.

La influencer Wendy Guevara sigue cosechando logros a casi un año de haber ingresado al reality ‘La casa de los famosos México’, por lo que ahora que se prepara la segunda temporada del programa, los nombres de algunas de sus amigas suenan entre las especulaciones de los nuevos participantes del proyecto.

A pesar de que la integrante de “Las perdidas” no quiso confirmar ni desmentir que su íntima Karina Torres esté contemplada para esta nueva edición, Wendy aprovechó su encuentro con varios reporteros a su salida de Televisa San Ángel para enviarle un gran consejo a los próximos habitantes de la emisión.

“Yo creo que si fuera a estar Kari, ya me hubiera dicho, porque somos muy amigas, es mi hermana, pero yo siento que el consejo va para todos, en este tipo de realitys lo importante es que seas real y transparente, y que seas tú mismo”, inició Guevara.

Acto seguido, la youtuber recalcó: “y no adoptes personalidades de nadie más, ni quieras adoptar lo que hizo el otro, porque por ahí hemos visto en varios lugares que si nos han copiado mucho lo que nosotros hacíamos, la fórmula, nosotros hacíamos mucho ese tipo, yo hacía “Resulta y Resalta”, a Nico le ponía yo siempre pelucas, los disfrazaba de chicas, y a mí de chico, y qué padre, nadie lo inventó, pero qué bueno que fuimos los primeros en quemar ese contenido”.

Y aunque recientemente llegó del Viejo Continente, donde grabó junto con Julián Gil la serie “Un amor viejo en París”, Wendy reveló que hay personas en redes sociales a las que no les simpatiza.

“Yo estoy muy agradecida, y más con el público (…) yo sé que hay gente que me tira en redes sociales, pero es gente mediocre que de verdad no salen de lo mismo, siempre van a estar estancados y yo les mando muchas bendiciones, pero yo me quedo con lo bueno, hay gente que me ama y que me quiere y que me apoya”, declaró.

La ganadora del reality antes mencionado, externó su respaldo a su amiga Paola Suárez, quien recientemente incursionó en la política, aunque en su caso confiesa no sentirse preparada para un cargo de este tipo.

“Paola es mi hermana, es mi amiga, la amo, y cada quien somos personas que tenemos nuestras propias decisiones, cada quien es dueño de sus propias palabras y decisiones, a Paola le gustó esto, si ella quiere ayudar, lo hace con el fin de ayudar y yo la apoyo como amiga, si ella quiere incursionar en eso que lo haga”, explicó sobre su íntima amiga.

Finalmente, la celebridad de internet aclaró: “Al menos de mí, yo siento que la política es un tema que se tiene que tocar con pincitas y es muy delicado, de mi parte tendría que prepararme, Paola tiene un equipo de trabajo que la está asesorando, pero yo siento que no estoy preparada, es como cuando no pude ser actriz porque no estaba preparada”.

