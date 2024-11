A CRUISE OFFERS A FOUR-YEAR ESCAPE FROM POLITICS

Comparte

A cruise line has the solution for those that want to leave the United States after the results of the 2024 presidential election.

Villa Vie Residences announced that the Villa Vie Odyssey ship now lets passengers set sail for as long as four years.

So, any U.S. passengers who are upset about Donald Trump beating Kamala Harris in the election can embark on the journey that visits 140 countries and return home when a new president is elected in 2028. REALLY!

The Villa Vie Odyssey’s “Skip Forward” package lasts four years and travels to all seven continents.

The single-occupancy rooms start at $255,999, while the double-occupancy rooms start at $319,998.

The cruise comes with all-inclusive food and drinks, a fitness center, a spa, and more.

ENCUENTRA $20, COMPRA BOLETO DE LOTERÍA Y GANA UN MILLÓN Un hombre que iba caminando por la calle se encontró un billete de 20 dólares y decidió emplear el dinero en comprar un boleto de lotería instantánea, con el que logró ganar un premio de un millón de dólares. EN SERIO! “En realidad no tenían el boleto que buscaba, así que compré ese”, detalló Jerry Hicks, maestro carpintero. Luego de darse cuenta de su suerte, Hicks debía tomar una decisión sobre cómo quería recibir su premio: podía hacerlo mediante pagos anuales de 50.000 dólares a lo largo de 20 años o con un pago único de 600.000. El hombre escogió la segunda opción, y tras las retenciones de impuestos estatales y federales obligatorias, se llevó a casa 429.007 dólares. Hicks dijo que lo primero que haría con el dinero sería ir a un popular restaurante de parrilladas y buffet libre en Carolina del Norte junto con su familia. actualidad.rt.com

