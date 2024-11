TU SUELDO PUEDE SER MÁS ALTO EN 2025, INCLUSO SI NO RECIBES UN AUMENTO

Comparte

Aunque todavía queda mucho tiempo en noviembre, es posible que ya tengas algo emocionante que esperar en 2025: un sueldo un poco más alto, incluso sin un aumento.

¿POR QUÉ? GRACIAS AL IRS.

Como lo hace todos los años, la agencia anunció recientemente aproximadamente cinco docenas de cambios a varias disposiciones impositivas que afectarán 2025 (y cuando presentemos impuestos en 2026). Entre los cambios notables estaban las deducciones estándar que aumentaron un 2,7% y los tramos impositivos individuales que cambiaron.

Al igual que otros antes, los cambios del IRS están destinados a combatir la inflación. Sin embargo, son menores que los que vimos en 2024 y mucho menores que los de 2023.

Esos cambios pueden tener un impacto en su salario, poniendo más dinero en su bolsillo, a menos que haya recibido un aumento de más del 2,7%, en cuyo caso eso también le dará un impulso.

Las actualizaciones de las disposiciones fiscales del IRS pueden ayudar a reducir el “aumento gradual de la categoría impositiva”, que ocurre cuando la inflación lo lleva a una categoría impositiva más alta o reduce los beneficios de los créditos, deducciones y exenciones, según la Tax Foundation.

Digamos, por ejemplo, que está ganando $101,000 este año. Cae en la tercera categoría impositiva, lo que significa que paga un impuesto del 10% sobre los primeros $11,600 que gana; 12% sobre la parte entre $11,601 y $47,149; luego, 22% sobre lo que gana entre $47,150 y $100,524; y 24% sobre cada dólar por encima de eso.

Si no recibe un aumento en 2025 y se mantiene en $101,000, no alcanzaría el tramo impositivo del 24%. En cambio, se le impondría un impuesto del 10% sobre los primeros $11,925 que gane; del 12% sobre los ingresos entre ese umbral y $48,475; y del 22% sobre el resto. (Este es un ejemplo simple que no tuvo en cuenta la deducción estándar y otros aspectos relacionados con los impuestos).

Si los tramos impositivos no se ajustaran, se quedaría con una obligación tributaria más alta, a pesar de que su salario de $101,000 tenga menos poder adquisitivo en 2025 debido a la inflación, explica la Tax Foundation. Pero, debido a que los tramos impositivos se están ajustando, tiene la posibilidad de que se le retenga menos dinero de su cheque de pago para impuestos federales (su empleador puede calcular cuánto se retiene utilizando su W2 y los documentos del IRS).

Aunque su salario puede aumentar en 2025, los expertos financieros dicen que es importante recordar que no está recibiendo exactamente fondos “extra”, sino que están destinados a compensar la inflación.

By Addy Bink

