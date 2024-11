¡EXCLUSIVA!: ¿ÁNGELA AGUILAR Y PEPE AGUILAR PIERDEN DEMANDA? PAGARÁN SUMA MILLONARIA Y ABOGADO LO CUENTA TODO

Comparte

Previamente en Chisme No Like, reportamos sobre el caso que enfrentaban Pepe Aguilar y su hija, la cantante Ángela Aguilar. Desde 2022, enfrentan una demanda laboral por parte de la viuda de un ex empleado de la familia, Miguel Ángel Hernández. La viuda, Ana Rosa Macías Madrigal, solicitaba un pago de finiquito por los 21 años que su difunto esposo trabajó para ellos. Sin embargo, Pepe Aguilar había mencionado que Hernández solo trabajó para ellos desde 2018, cuestionando así el monto solicitado.

En una transmisión en vivo de Chisme No Like, los conductores Elisa Beristain y Javier Ceriani entrevistaron a Arturo Caridad, el abogado de la viuda, quien reveló que Pepe y Ángela Aguilar perdieron la demanda y deberán pagar a la viuda, según explicó el defensor legal.

Caridad aclaró: “Yo represento a Ana Rosa Macías Madrigal, quien fue esposa de Miguel Ángel Hernández Trejo, un violinista segundo en el grupo de Pepe Aguilar y colaborador en discos y presentaciones de Ángela Aguilar. Inicialmente, la familia Aguilar ofreció solo el 5% del finiquito que le corresponde por ley, una oferta que fue rechazada. Al hablar con su representante legal, solo aumentaron un poco esta cantidad, pero seguía siendo insuficiente”.

Tras el rechazo de la oferta, se procedió con la demanda, y se notificó a Pepe y Ángela Aguilar. Sin embargo, Ángela no respondió a la demanda ni se presentó en el tribunal, por lo que fue legalmente declarada confesa de las acusaciones debido a su falta de respuesta o evidencia.

Caridad también compartió una preocupante conversación con el abogado de los Aguilar, quien presuntamente sugirió que Pepe Aguilar haría todo lo posible para evitar ser condenado en el caso. Además, Caridad expresó sospechas sobre un posible favoritismo de parte de las autoridades laborales, quienes parecían inclinarse hacia los Aguilar, para que este asunto se resuelva a su favor.

