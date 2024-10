Alejandro Fernández se sincera sobre el homenaje a su padre, Vicente Fernández, en la Plaza de Toros.

Comparte

Alejandro Fernández se declaró más que ilusionado para realizar suso dos presentaciones en la Plaza de Toros, donde interpretara una lista de canciones clásicas en honor a su padre, don Vicente Fernández, las cuales el propio Chente había seleccionado para grabarlas en un disco y cantarlas en una gira, pero un año después de esto, falleció.

Foto: Agencia México

El cantante de regional mexicano contó en entrevista con Andrea Legarreta para el programa Hoy que tras el luto por la dolorosa pérdida del patriarca de la dinastía Fernández, decidió desempolvar esta lista de emblemáticos temas para volver realidad ese sueño que comenzará a cristalizarse esta noche.

“Muy contento por la reacción del público, Andrea, y bueno, feliz de que otra vez nuevamente regresemos a la Plaza con un proyecto superimportante, que es un homenaje que le vamos a hacer a mi padre, que lo veníamos haciendo”, dijo “El Potrillo”.

“Este proyecto lo venía manejando hace como seis años con mi papá en vida. Cuando se había retirado, yo lo veía como con muchas ganas de hacer algo, de meterse, de estar… Bueno, que le dio pie también a lanzar a Alex, entonces yo me metí con mi papá y le dije que tenía ganas de hacer un proyecto en homenaje a él, que él fuera productor y tengo una carta por ahí que está hecha a puño y letra de él con las canciones, con el setlist que él creía que eran las mejores opciones para cantar en el show y de hecho de ahí nos basamos para hacer este concierto”, agregó.

Foto: Agencia México

A pesar de ser un hombre experimentado sobre los escenarios, Alejandro confesó: “Estoy muy emocionado, va a ser un día muy especial, lleno de muchas emociones y pues muy bien, digo un poco nervioso porque va a ser una presión bien grande, pero muy contento, muy contento de poder estar siempre”.

Al respecto de los temas que interpretará en estos espectáculos, Fernández contó:

“Pues mira, el 80%, nada más para que sepan y que les quede claro, el 80%, 90% de todas las canciones que vamos a cantar van a ser de mi papá y van a ser, o sea, como te digo, fueron canciones que él mismo eligió y después nosotros con mi equipo de trabajo, de mis managers y de mi compañía como disquera, empezamos a ver en las plataformas cuáles eran las canciones que eran las más bajadas, las más escuchadas y pues por ahí nos basamos y pues seguramente va a ser un show que todo mundo va, les va a mover muchísimas vibras en el corazón”.

Finalmente, el cantante de temas como “Nube viajera” y “Como quien pierde una estrella” reveló que un escenario como la Monumental Plaza de Toros, siempre le impone respeto, pero gracias a las personas que siempre lo acompañan, no siente tanta presión.

“Pues te sientes así de chiquito, así de chiquito, pero te sientes en casa porque ya es la cuarta vez que me presento acá y muy agradecido con el público por el recibimiento que me han dado. O sea, porque todos los conciertos que hemos hecho han sido sold out y hemos llegado como con un mes de anticipación con los boletos todos vendidos, así es que muy agradecido de verdad, con el corazón en la mano se los digo”, culminó.

