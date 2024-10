Yanquis-Dodgers o Judge-Ohtani, el cara a cara más esperado en la Serie Mundial.

Share









Comparte Facebook 0 Twitter Pinterest 0 WhatsApp 25 oct (EFE).- Con el japonés Shohei Ohtani y con Aaron Judge, principales candidatos al premio Jugador Más Valioso de la temporada regular, encabezando sus alineaciones, los Dodgers y los Yanquis pondrán el terreno una ofensiva de primer nivel, que está llamada a producir a gran escala en la Serie Mundial del béisbol. Shohei Ohtani, el líder del ataque de los Dodgers. EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN Judge (58) y Ohtani (54) traen a escena los más de 50 jonrones que fletaron en la etapa regular, rodeándose, además, de Giancarlo Stanton, Mookie Betts y Freddie Freeman, para totalizar cinco bateadores, que han conquistado el premio al Jugador Más Valioso, quienes estarán en este enfrentamiento por la corona de las Grandes Ligas. Para el inicio de la serie, pautada el mejor de siete juegos, los Dodgers recibirán a los Yanquis en el Dodgers Stadium, donde en esta postemporada tienen marca de 4-2 en seis partidos y donde han ganado el primer juego, tanto en la Serie Divisional como en la Serie de Campeonato. En los ‘playoffs’ en Los Ángeles, Ohtani demostró su fiereza al batear de 9-6 con corredores en posición anotadora, con 10 carreras producidas, 12 anotadas en 11 juegos, con tres cuadrangulares. Los Dodgers también se han beneficiado de la mejor actuación de Mookie Betts en su carrera en postemporada, en la que suma cuatro vuelacercas y 12 producidas, así como de un Max Muncy que llegó a establecer una marca de 12 turnos consecutivos llegando a las bases. Freeman, aunque sigue siendo un peligro con el madero, se encuentra disminuido por la lesión que afecta su tobillo, por lo que el dominicano Teoscar Hernández, quien conectó solo dos imparables en la serie pasada, está llamado a dar un paso al frente para solidificar la agencia libre que le espera al final de la campaña. Aaron Judge, jugador emblemático de los Yanquis. EFE/EPA/DAVID MAXWELL Aunque ha batallado para encontrar su ritmo en la postemporada, Judge viene de conectar dos jonrones y remolcar seis carreras ante los Guardianes y podría ser decisivo en la Serie Mundial. Stanton tiene cinco cuadrangulares en estos ‘playoffs’, cuatro de ellos en la pasada Serie Campeonato. El dominicano Juan Soto ha cumplido con las expectativas y tiene un promedio de .333, con tres jonrones, incluyendo el de tres carreras que les dio el pase a los Yanquis a la Serie Mundial. También destaca el venezolano Gleyber Torres, quien se embasó en los nueve encuentros de esta postemporada, en la que bateó 11 ‘hits’ y le dieron siete bases por bolas. Con estas potentes alineaciones, la labor de los lanzadores gana transcendencia y en ese caso, aunque los días que han transcurrido desde que acabaron las Series de Campeonato le caen bien a ambos equipos, los Dodgers han sido los más beneficiados ya que han logrado dar descanso a sus relevistas, a los que han utilizado para lanzar desde el inicio en tres partidos sumado a su carga de trabajo en los demás encuentros. Gerrit Cole, quien en su carrera tiene marca de 1-1 con 3.86 en dos juegos de Serie Mundial, abrirá este viernes por los Yanquis. Los Dodgers llevarán al montículo a Jack Flaherty, quien ha tenido una postemporada de altas y bajas, acumulando marca de 1-2 con 7.04 de efectividad. Comparte Facebook 0 Twitter Pinterest 0 WhatsApp

