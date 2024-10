Aracely Arámbula revela que ya hubo acercamiento de parte de Luis Miguel con sus hijos.

Comparte

Facebook 0 Twitter Pinterest 0 WhatsApp

Foto: Agencia México

La actriz Aracely Arámbula confirmó que Luis Miguel ha decidido tener contacto con sus hijos, Miguel y Daniel, por lo que no descarta que, en breve, pueda brindar más pormenores al respecto.

La artista de 49 años externó su beneplácito por esta acción del “Sol de México” y, contrario a lo que se pudiera pensar, se dijo feliz de que sus retoños puedan convivir con el hombre que les dio la vida.

“Ahorita ellos están acá viendo Perfume [de Gardenia] y han estado disfrutando mucho de lo de su mamá, y seguramente van a disfrutar lo de su papá, ya les contaré después chiquillos”, dijo “La Chule” con una gran sonrisa.

“Yo me encantaría eh, la verdad estaría muy contenta de que vayan a verlo. Es que en Chihuahua estuvieron invitados para ver, o sea, ya no te cuento más, ya no te cuento más, ya no te cuento los detalles que te los cuenten luego ellos”, agregó.

Dejando en claro que el intérprete de “Suave” fue el que dio el primer paso, Aracely explicó:

“Y la verdad es que coincidimos porque yo tuve que viajar a Chihuahua y ya estábamos por allá, entonces coincidió que cantaba su papá y bueno, pues sí fueron invitados”.

Posteriormente, Arámbula recalcó que lo fundamental para ella es que los ahora adolescentes tengan contacto y relación con el cantante nacionalizado mexicano.

“Que disfruten mucho con él, que se sientan muy orgullosos de los dos. Y yo soy una persona que soy pro familia, pro paz, pro estar, pro armonía. Y la verdad es que yo no tengo ningún conflicto, ellos tienen la puerta abierta si quieren ir, adelante, ahora que estuvimos en Chihuahua los invitaron, entonces padrísimo”, aseveró.

En este sentido, la protagonista de telenovelas destacó que siempre ha respetado la privacidad de sus hijos, pero manifestó que no descarta que en breve alguno de sus dos descendientes dé la sorpresa en el medio artístico.

“En algún momento ya los verán ustedes allá cuando ellos quieran salir, ahorita están muy privados, pero porque ellos así lo desean, no es una situación mía ni del otro lado, es solamente porque a ellos les gusta su privacidad”, subrayó.

Asimismo, Ara externó que los jóvenes tienen de dónde heredar algún tipo de talento artístico.

“A ellos les gustan las cámaras, hermosos míos aquí estaría al lado mío, porque además Daniel es muy chistoso y Miguel también le gusta, les gusta la actuación, les llama la música, les llama todo eso, ojalá que hereden en la voz de por allá, pero pues por acá también cantamos, y aparte mi abuelo cantaba, mi papá, toda la familia. Por todos lados, Dios permita que ellos disfruten de lo mejor”, expuso al respecto.

Por otra parte, al hablar con los medios de comunicación sobre el proceso legal que mantiene con su famosa expareja por la manutención de los menores, Aracely confesó:

“Han sido complicados los acuerdos, porque todos tenemos nuestros tiempos, ha sido difícil. El año pasado fue un año donde se dijeron muchas cosas, pero realmente les puedo decir que siempre, bueno, ustedes me conocen, soy una persona, siempre me gusta dar la cara. Ya platicaremos con más tranquilidad de eso, pero lo único que les puedo decir es que estoy tratando de disfrutar muchísimo, bueno, más bien disfrutando muchísimo mi teatro”.

No obstante, Arámbula resaltó que siempre ha procurado de que los jóvenes no guarden ningún tipo de resentimiento contra su papá, independientemente de los temas que se tengan que resolver en tribunales.

“En ningún momento estoy pensando en nada negativo, todo es asumir. Yo siempre deseo mucho éxito a las gentes que forman parte de mi familia, hablando de mis hijos, la parte que a ellos les corresponde por el lado de su papá. ¡Qué bendición, qué alegría que haya mucho éxito! ¡Qué alegría que haya éxito de este lado!, porque ellos lo platicamos mucho los tres. Yo les digo: ‘oigan, qué bendición, siéntanse muy orgullosos de sus papás’, y ellos están muy orgullosos. Es algo muy lindo para ellos, imagínate ver las dos partes de sus papás, es algo que a mí me da mucho gusto”, expresó.

Finalmente, Aracely respondió si ha tomado terapia psicológica, tras vivir varios momentos difíciles en los últimos años y cómo se ha blindado para que nada de lo que diga en el medio artístico le afecte.

“Fíjate que no, y debería, ¿verdad? Debería, muchachos. Le voy a decir a Claudita, mi hermosa amiga terapeuta, es que saben que estuve enseñando con La Santanera, porque ya vamos a hacer fechas, vamos a estar cantando también. Y aparte, después de la partida de los seres que más amo en la vida, lo único que me interesa es vivir profundamente el hoy y dar lo mejor de mí”, remató.

Comparte