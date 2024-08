Comparte

Ella es una de las más seguidas de las redes sociales, la veterana de la Marina de 25 años Bella Poarch convertida en creadora mega-viral: su animada sincronización de labios con una línea de “M to the B (Soph Aspin Send)” de agosto de 2020 sigue siendo el TikTok más popular de todos los tiempos, con más de 56 millones de me gusta, convertido en estrella del pop.

Además de su presencia en las redes sociales, Bella Poarch también ha seguido una carrera musical. Lanzó su sencillo debut, “Build a Bitch”, en mayo de 2021, que recibió críticas positivas y mostró su talento vocal. Desde entonces, ha seguido lanzando música y construyendo su carrera en la industria del entretenimiento.

En una entrevista con Billboard, reveló que ha estado escribiendo canciones “desde hace un par de meses” y los fanáticos pueden esperar un nuevo disco de ella este año.

“Está hecho alrededor del setenta por ciento”, compartió. “Este tipo de Bella [en el álbum] definitivamente será diferente del EP Bella de Dolls y del Bella ‘F* OFF’. Ella será más cruda y auténtica… más emocional y [desnudada]”.

El año pasado, también lanzó su nuevo programa de variedades, Bella Levels Up, que se transmite todos los miércoles por Crown. El programa sigue a Poarch y varias estrellas invitadas mientras juegan diferentes videojuegos y diversas actividades.

¿CUÁL ES EL PATRIMONIO NETO DE BELLA POARCH?

Bella Poarch tiene un patrimonio neto de 16 millones de dólares. Actualmente, cuenta con 93,9 millones de seguidores dentro de TikTok, gracias a los que ha amasado 2.300 millones de likes.

VIDA PERSONAL

Bella nació el 8 de febrero de 1997​ en la provincia de Pangasinán, Filipinas.​ Su familia se mudó a Texas cuando ella tenía 14 años. Bella sirvió en la Armada de los Estados Unidos y estuvo destinada en Japón durante varios años.​ Bella expresó que se unió a la Armada de los Estados Unidos por un sentimiento de libertad, retirándose de éste por un trastorno depresivo.​ En la revista Vogue afirmó haber sufrido racismo y discriminación por su origen asiático durante su vida en Norteamérica.

UNA CHICA DE NEGOCIOS

Poarch lanzó una línea de ropa limitada en 2020 llamada RIPNDIP x Paca Collaboration. También ese año, se involucró con las organizaciones profesionales de deportes electrónicos 100 Thieves y FaZe Clan, creando contenido para ambas. Poarch apareció en el podcast de 100 Thieves “The CouRage and Nadeshot Show”. En 2023, Poarch fue reclutada para encabezar la campaña Otoño/Invierno de HUGO.

Bella Poarch su historia resuena entre muchos fanáticos, lo que contribuye a su popularidad y éxito. Hoy luce en nuestra portada.

