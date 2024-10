¿COMPRASTE GASOLINA EN EL SUR DE CALIFORNIA EN EL 2015?

Comparte

Podrías ser elegible para un pago de compensación

A inicios del verano se dio a conocer un acuerdo multimillonario alcanzado con firmas que venden gasolina, tras acusaciones de que presuntamente manipularon los precios del combustible.

Si usted cree estar entre las personas afectadas que compraron gasolina entre febrero y noviembre del 2015, ya puede presentar su reclamo para recibir un pago en compensación.

“La manipulación del mercado, y el aumento excesivo de los precios, es ilegal e inaceptable, especialmente durante tiempos de crisis” expresó el procurador general de California, Rob Bonta, al referirse al acuerdo de 50 millones de dólares para “devolverle su dinero a los californianos que fueron víctimas de la manipulación de precios de la gasolina”.

El acuerdo se negoció con múltiples firmas que compran y venden gasolina, y que la oficina del fiscal acusó de presuntamente haber trabajado en conjunto, y de manera secreta para manipular los precios de la gasolina en California.

Gran parte del dinero que acordaron pagar, servirá para otorgar un pago compensatorio a quienes hayan comprado combustible, entre el 20 de febrero y el 10 de noviembre del 2015, en cualquiera de los siguientes condados: Los Ángeles, San Diego, Orange, Riverside, San Bernardino, Kern, Ventura, Santa Barbara, San Luis Obispo y el condado Imperial.

Para recibir este pago usted tiene que presentar un reclamo en cuanto antes. Vaya a la página www.calgaslitigation.com

En la pantalla de bienvenida verá dos opciones: una, si compró gasolina entre las fechas elegibles del 2015, y la otra, es para quien haya comprado gasolina para un negocio, o mientras visitaba el estado entre febrero 18 del 2015, y mayo 31 del 2017.

De ahí, pasará a otra página donde, presionando este botón azul, podrá presentar su reclamo.

Seleccionará “I would like to file a claim” y podrá llenar un cuestionario sencillo, que solo requiere su nombre, apellido, domicilio actual, teléfono, y correo electrónico. Le preguntarán si vive en California aún, si compró gasolina entre las fechas elegibles, y le pedirán su número de licencia.

Después le pedirá que escoja cómo quiere que le manden su pago, y que confirme que es mayor de 18 años. Y listo, presione el botón “Submit” para mandar su reclamo, y pronto, si califica, recibirá un pago.

Por Azalea Iñiguez/ Telemundo52

