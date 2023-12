DESTRONAN A MARIAH CAREY COMO REINA DE LA NAVIDAD

Comparte

‘All I Want for Christmas Is You’, el tema de Mariah Carey que ya era una tradición escuchar para estas épocas ya sea en las tiendas, restaurantes, en el baño, etc. quedó en el pasado porque “Rockin’ Around The Christmas Tree”, llegó para quedarse unas temporadas.

El clásico navideño de Brenda Lee, “Rockin’ Around The Christmas Tree”, finalmente alcanzó la cima de la lista Billboard Hot 100, rompiendo muchos récords para el lanzamiento de 1958 de la cantante de 78 años y destronando al eterno líder navideño, “All I Want for Christmas Is You”.

ALEJANDRA GUZMÁN FUE DETENIDA EN ESTADOS UNIDOS POR VIOLENCIA DOMESTICA

Considerada como una de las cantantes mexicanas más grandes de Latinoamérica, que en su tiempo para muchos fue la Reina de Corazones, pero entre sus vicios y operaciones mal practicadas Alejandra Guzmán pasó de ser una rosa roja a una rosa marchita.

En los últimos años la cantante ha estado en el ojo del huracán, y recientemente estalló contra un reportero de Chisme No Like, que la interrogaba sobre su familia. Por tal agresión la denunciaron y encontraron que la cantante tenía antecedentes penales en Estados Unidos.

De acuerdo a CNL, en el 2021, Alejandra estuvo presa en la ciudad de Miami, Florida por 5 días, acusada de agredir a su novio Lance Dean con un arma blanca… ¡OMG!

