Ex de Matías Novoa feliz porque su hijo viajó a España para conocer a su hermanito Milo.

La actriz María José Magán confirmó que su hijo Axel, fruto de su relación con Matías Novoa, viajó a España para conocer a Milo, quien nació a finales del mes de junio y es producto de la relación que actualmente mantiene el actor chileno con la mexicana Michelle Renaud.

La artista fue captada en el aeropuerto de la Ciudad de México, lugar al que acudió con el menor y los abuelos paternos del niño, para despedirse de ellos, y durante su encuentro con los medios de comunicación, reveló que más allá de los temas legales que tiene con Novoa, lo más importante para ella es la estabilidad emocional del pequeño.

“Está muy contento, muy feliz de que va a conocer a su hermanito, siempre quiso un hermanito, y ahora está muy feliz de conocerlo. Yo lo que sea mejor para mi hijo, por eso estoy también en este proceso para que él reciba lo que es de él, e independientemente de eso yo lo que quiero es que Axel este feliz y no privarlo del derecho de estar con su papá”, dijo Magán a medios como Sale el Sol.

No obstante, María José recalcó que el galán de novelas no ha sido tan cumplido en el terreno económico con su primogénito. “Ahorita estamos en un proceso judicial por ese tema, desde el 2017 no recibió lo que correspondía de manutención, pero bueno, esos son acuerdos que estoy en la espera de que realmente se haga… que la jueza que está cargo, pues dictamine lo mejor para Axel”, declaró.

Pese a esta situación, Magán explicó que el niño viajó con los padres de Matías debido a que con ellos no tiene ningún problema. “Yo siempre me he llevado súper bien con los abuelos de Axel, siempre han sido increíbles conmigo, y siempre fueron como de mi familia, los quiero mucho y ellos siempre me han tratado con mucho respeto, con mucho cariño, a mí, y bueno, adoran a su nieto, porque es su nieto mayor”, manifestó.

Finalmente, María José aclaró que más allá de las diferencias que pueda tener con Novoa, siempre dará prioridad a la buena relación que mantiene con los demás familiares paternos de su único hijo.

“Por lo menos yo no mezclo, porque una cosa es él, otra cosa es mi hijo, y otra cosa son sus papás, y otra cosa son mis papás, si él mezcla con respecto a mis papás es otra cosa. Así me enseñaron a mí, no voy por la calle, si estoy enojada con mi marido, por ejemplo, no voy mentándole la mamá a otras personas en la calle, el problema con quien es”, remató.

