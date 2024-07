Geraldine Bazán reacciona a la posibilidad de suplir a Irina Baeva en Aventurera.

Comparte

2 de Julio – La actriz Geraldine Bazán externó su molestia con los medios de comunicación luego de que diversos reporteros la abordaran para conocer su postura sobre las críticas que ha recibido Irina Baeva por su desempeño en la obra ‘Aventurera’.

Foto: Agencia Mexico

Durante su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, la artista de 41 años no pudo evadir las preguntas con respecto a la prometida de Gabriel Soto, y al escuchar si ella estaría dispuesta a suplirla en la mencionada puesta en escena, dijo:

“La verdad es que creo que para proyectos así, hay que prepararse muchísimo, y la verdad es que yo respeto muchísimo, y sobre todo que…”.

Debido a que los representantes de los medios como Todo para la mujer, también le hicieron comentarios sobre el rumor de que presuntamente el padre de sus hijas y la actriz rusa estarían a punto de emitir un comunicado anunciando su ruptura, Bazán sólo respondió:

“Perdón, bueno, no sé, la verdad es que no tengo ni idea… la verdad que no tengo ningún tipo de cometario”.

Foto: Agencia Mexico

Aunque la mexicana no quiso brindar detalles de las especulaciones de la vida amorosa de su expareja, cabe recordar que en la última semana trascendió que Soto supuestamente mantendría un romance con Cecilia Galliano, estando aun públicamente comprometido con Irina, hecho que a la postre tanto Gabriel como la actriz argentina desmintieron tajantemente, explicando que todo se trató de una treta promocional para su obra ‘El precio de la fama’.

Previo a estas declaraciones, Geraldine explicó que se encuentra en perfecto estado de salud, a pesar de que en días pasados colocó un mensaje en redes sociales revelando que no se sentía muy bien.

“Lo que sucedió es que, dentro de la casa [de los famosos], hubo unos días en los que la presión arterial me subió mucho (…) nos imaginamos que pasaba (…) porque no duermes bien (…) y en la casa se vive mucha tensión, presión (…) Me lo controlaron y al salir siguió (…) me hice todo tipo de estudios y todo muy bien, no hay una razón, puede ser estrés”, detalló.

