¡EXCLUSIVA! – IRINA BAEVA Y GABRIEL SOTO PONEN FIN A SU RELACIÓN Y CECILIA GALLIANO PODRÍA CONQUISTARLO

Comparte

Facebook 0 Twitter Pinterest 0 WhatsApp

Estalló la bomba y luego de que Irina Baeva estuviera sola en su debut como ‘Elena Tejero’ en ‘Aventurera’ y que la prensa la cuestionara por Gabriel Soto, ahora en Chisme No Like, Elisa Beristain y Javier Ceriani destaparon la verdad sobre por qué ya no estuvieron juntos.

Y es que durante el fin de semana circularon rumores sobre que Gabriel Soto había sido visto con Cecilia Galliano y que pasaron la noche en la casa de la conductora, algo que dejaría mal parada a Irina Baeva.

Irina Baeva y Gabriel Soto terminan su relación y Cecilia Galliano podría conquistarlo

Pero finalmente, en medio de rumores, Javier Ceriani informó en exclusiva y en vivo en Chisme No Like que Irina Baeva y Gabriel Soto dieron por terminada su relación y que incluso Cecilia Galliano podría conquistar a su compañero de la obra de teatro donde ambos trabajan juntos, en ‘El precio de la fama’.

“Quiero decirte, Elisa, de que corrió todo el fin de semana que Gabriel Soto estaba con Cecilia Galliano, ellos están haciendo una obra de teatro juntos, entonces no fue al estreno de ‘Aventurera’ porque estaba haciendo la obra de teatro con Cecilia Galliano, pero de todas formas tenemos el ‘pitazo’ de que ya Irina Baeva y Gabriel Soto no tienen ningún tipo de relación y que es probable que la argentina Cecilia Galliano quiere conquistar a Gabriel Soto”, explicó Javier Ceriani en vivo en Chisme No Like.

A este trago amargo de Irina Baeva se le suman los cientos de críticas que ha recibido por su trabajo en ‘Aventurera’, donde en redes sociales la han criticado por “no bailar” e incluso la misma Niurka Marcos la destrozó con todo y le mandó un fuerte mensaje.

Comparte