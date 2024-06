Hija de Flor Silvestre defiende a Ángela Aguilar y pide boda entre su sobrina y Christian Nodal.

Comparte

Después de que Christian Nodal y Ángela Aguilar dieran a conocer su romance, los ataques en contra de los jóvenes no se hicieron esperar, por lo que Marcela Rubiales salió en defensa de su famosa sobrina.

La hija mayor del matrimonio entre Flor Silvestre y Paco Malgesto ofreció una entrevista para el programa Venga la Alegría, donde puso fin a las especulaciones sobre el presunto embarazo y boda de los cantantes de regional mexicano.

“No está embarazada, no se han casado. Si estuviera embarazada ya sabríamos y sería maravilloso, ¡imagínate!, ¿por qué siempre ver lo feo?”, expresó la media hermana de Pepe Aguilar.

Inclusive, Rubiales confesó al matutino de TV Azteca su deseo por tener trato con el intérprete de “Ya no somos ni seremos”. “De Christian me gustaría conocerlo, no lo conozco, pero si mi niña lo ama ha de ser por algo”, recalcó.

Y sin temor a los señalamientos en su contra, Marcela externó su apoyo a la pareja para que lleguen al altar. “Si viene la boda, pues viene mi niña, usted sea feliz, viva, trabaje, disfrute, a eso venimos a este mundo, a ser felices, que ya las desgracias vienen solas”, aseveró.

En este sentido, la descendiente de Flor Silvestre manifestó que Ángela es libre de hacer con su vida lo que desee. “Opino que amo a mi sobrina con toda mi alma, la admiro como artista, con niña, como hija, y ahora como señorita, como mujer, y opino que tiene derecho a hacer lo que se le dé su regaladísima gana”, puntualizó.

Finalmente, Marcela Rubiales aseveró que la intérprete de “Mis amigas las flores” no tiene ningún problema con su padre por esta decisión en el terreno amoroso, además de que la joven ya es autosuficiente y puede tomar sus propias decisiones.

“Ella es independiente desde hace mucho, no hay pleitos, no la corrió Pepe, ella es independiente, desde hace mucho tiene su departamento en X y su casa en rancho, porque ella gana su dinero, la colección de bolsas ella se la compró, y que bueno que le regalen cosas, ¿por qué no?, si la belleza cuesta y opino que les dure mucho”, concluyó.

