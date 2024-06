Yuri confirma que Cristian Castro no quiso seguir con su gira.

Comparte

A pesar de que Yuri y Cristian Castro han tenido una gira muy exitosa, comenzó el rumor de que los cantantes no extenderían sus presentaciones porque la relación entre ambos no estaría en los mejores términos.

FOTO: AGENCIA MEXICO

Aunque el “Gallito feliz” fue muy hermético y no abordó la polémica durante su más reciente encuentro con la prensa, la que no dudó hablar del fin del show fue Yuri, quien sin miramientos confesó:

“Cristian, pues ya no quiso seguir la gira no entiendo ¿por qué?, la empresa que nos contrata que es Ocesa, no me quiso explicar, yo creo que porque me iba a poner muy brava”.

A través de la charla que sostuvo con el programa Hoy Día, la jarocha no ocultó su tristeza por la forma en que culminará este proyecto.

“Me hubiera encantado tener (…) más comunicación con él, pero bueno, no se pudo, no pasa nada”, agregó con gran decepción sin brindar más detalles al respecto.

En este sentido, la intérprete de “La maldita primavera” confesó en el programa Al Rojo Vivo que, aunque tenían la oferta de brindar casi 50 fechas para el próximo año, el hijo de Vero Castro se negó rotundamente.

“Teníamos 20 más en México y 20 fechas aquí en Estados Unidos, en febrero, pero hubo una decisión de parte de él, que no quiere seguir, no entiendo, no he podido hablar con Cristian (…) porque él es muy reservado, él es una persona que acaba el show y se va, eso no quiere decir que sea una mala persona, nos llevamos muy bien”, dijo sobre la controversia.

Hasta el momento se desconoce el motivo real que llevaría a Cristian Castro a poner fin a esta gira que tenía gran éxito entre sus seguidores; no obstante, semanas atrás Yuri reveló que el artista se había molestado con ella por platicar de su vida sentimental con la prensa, a pesar de que él se negaba a hacerlo.

