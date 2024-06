Mario y Brenda Bezares envían contundente mensaje a Paul Stanley tras negarse a verlos en Hoy.

Comparte

Mario Bezares no se quedó callado luego de que hace un par de semanas, lo que parecía que sería su reencuentro con Paul Stanley, después de 25 años, terminó con la ausencia del conductor en el foro del programa Hoy, quien se fue sin acercarse a saludar al que durante años fue el mejor amigo de su padre.

Debido a que hace más de dos décadas el expresentador de Multimedios fue señalado por, supuestamente, participar en el asesinato de Paco; y aunque meses después lo absolvieron, Paul acusó a Bezares de no haberlo apoyado en un momento tan difícil y aparentemente haberle dado un teléfono falso.

Al respecto, Mario, y su esposa Brenda, aprovecharon la entrevista que sostuvieron con Yordi Rosado para mencionar que no recordaban lo del presunto dato telefónico, y aunque aseguran que no guardan ningún tipo de rencor hacia el hijo menor de Paul Stanley, le enviaron un contundente mensaje por los comentarios que él ha llegado a realizar.

“Yo ya fui juzgado, yo ya fui totalmente absuelto por un Magistrado de la Judicatura”, mencionó Mario.

Por su parte, Brenda recalcó: “no hubo falta de pruebas, y está comprobado ante un Magistrado para que le quede claro a Paul y a todos, porque Paul siempre ‘es que salió por falta de pruebas’; no, no salió por falta de pruebas. Qué iba a decir la Procuraduría: ¿que se equivocaron?; no, llegamos hasta las últimas instancias, no hay nada que lo vincule con este caso”.

Ante la pregunta de si Mario Bezares está dispuesto a conversar con Paul, el presentador manifestó: “nunca hemos vuelto a hablar, por supuesto, que me gustaría volver a platicar con Paul”.

A su vez, Brenda subrayó: “No fue nada personal contra él, entendemos su postura y si alguien lo entiende, son mis hijos, mis hijos lo defienden … y lo puedo entender, puedo ser empática, porque cuando estás enojado, tú estás buscando quién te la pague, a quién echarle la culpa y puedo entender esa parte”.

Finalmente, la esposa de Mario mencionó que Paul llegó a hablar de ella, aunque nunca existió ningún tipo de relación entre ambos. “De nuestra parte está perdonado, él habló muchas cosas de nosotros, también de mí, que no me conocía, yo lo perdono, aunque no me haya dicho”, expresó.

“Sé el coraje, la frustración, lo mal que puede sentirse y la manipulación que puede tener, lo puedo entender desde ese lugar y de nuestra parte, nuestra casa, nuestros brazos, todo está abierto para poder platicar con él (…) Sería bueno, hay que confrontar las cosas para sanar”, remató.

Fue hace una semana cuando Paul Stanley explicó al reportero Edén Dorantes las razones detrás de su decisión de no estar presente mientras Mario Bezares era entrevistado en el matutino de Las Estrellas.

“No me interesó la neta y bueno, yo respeto los proyectos de la empresa, ahora sí de donde como (…) cada quien por su lado, y se llevó a cabo la entrevista y ya… Fue una decisión personal, la verdad es que no me interesó estar ahí. Es mover muchas emociones (…) Yo estoy ahorita ya en otra etapa de mi vida, que es lo más importante en mi vida”, comentó Stanley.

