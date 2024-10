Comparte

Cantante, compositora y actriz estadounidense, Lady Gaga es conocida por su estilo poco convencional, su potente voz y su versatilidad en varios géneros musicales. La estrella es un Midas en el campo del entretenimiento, por su extraordinaria capacidad para convertir en oro todo lo que toca.

Tras lanzar su reciente proyecto Joker 2: Folie à Deux, donde interpreta a Harley Quinn, está siendo considerada a una nominación al Oscar y su último trabajo discográfico “Die With a Smile” encabeza las listas globales de Billboard por quinta semana.

SU VIDA Y ÉXITOS

Lady Gaga (nombre real Stefani Joanne Angelina Germanotta) nació el 28 de marzo de 1986 en la ciudad de Nueva York, donde creció. Mide 1,55 m. De acuerdo a billboard.com comenzó a tocar música en clubes del Lower East Side y, con el tiempo, comenzó a escribir canciones para artistas como Britney Spears, Fergie, New Kids on the Block y otros antes de conseguir su propio contrato discográfico. Gaga finalmente firmó con Streamline Re-cords, una empresa conjunta con Interscope, y lanzó su álbum de estudio debut, ‘The Fame’, en 2008; alcanzó el puesto número 2 en el Billboard 200 en enero de 2010. El primer sencillo del álbum fue un éxito, encabezando el Hot 100 durante tres semanas, mientras que el segundo sencillo, “Poker Face”, también alcanzó la cima. Desde entonces, Gaga ha lanzado numerosos álbumes número uno, incluidos ‘Born This Way’ de 2011, ‘ARTPOP’ de 2013 y ‘Chromatica’ de 2020. También ha colaborado en importantes álbumes que han llegado al número uno: la banda sonora de “A Star Is Born” de 2018 con Bradley Cooper y “Cheek to Cheek” de 2014 con Tony Bennett, con ambos proyectos ganando premios Grammy, y su canción “Shallow” de la banda sonora de “Star Is Born” ganó el Oscar y el Globo de Oro a la mejor canción original en 2019.

La cantante también ha recibido elogios por su actuación, incluidas nominaciones al Os-car y al Globo de Oro a la mejor actriz por su papel de Ally en “A Star Is Born”, y otra nomi-nación al Globo a la mejor actriz por su interpretación de Patrizia Reggiani en “House of Gucci” de 2021. En 2015, fue nombrada Mujer del Año de Billboard para Mujeres en la Música.

Hoy, esta estrella internacional Lady Gaga nacida para brillar, deslumbra en nuestra portada.