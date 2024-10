QUÉ ES EL ‘PEBBLING’, EL NUEVO LENGUAJE DEL AMOR INSPIRADO EN LOS PINGÜINOS

Comparte

Esta nueva forma de expresar amor, está siendo muy popular en las redes sociales, “pebbling”, los jóvenes usan este acto de cariño, que pudiera revitalizar la relación en pareja. Y podría ser justo lo que tu relación necesita.

¿QUÉ ES ‘PEBBLING’?

“Pebbling” no es un término ampliamente reconocido, pero puede referirse a una forma lúdica o sutil de expresar afecto, similar a cómo “breadcrumbing” se refiere a dejar caer pequeñas señales de interés o afecto en las relaciones.

La práctica del ‘pebbling’ puede ser desde una rosa, mensajes de buenos días o simplemente enviar divertidos memes. El objetivo principal es mostrar amor de forma constante con pequeños gestos. “Lo hacemos con las personas con las que nos interesa mantener el contacto”, afirma el psicólogo Gianmarco Guevara.

¿DE DÓNDE PROVIENE EL TÉRMINO ‘PEBBLING’?

En el contexto de las relaciones, “pebbling” se refiere al acto de dar pequeñas muestras o mensajes considerados a alguien que te importa. El término se inspira en el comportamiento de los pingüinos Papúa o Gentoo, que dan piedritas a sus parejas como un gesto de unión. Para los humanos, el pebbling implica compartir pequeñas cosas como memes, videos divertidos o pequeños regalos que te recuerdan a la otra persona. Es una forma de decir “estaba pensando en ti”, sin grandes gestos.

Estas “piedritas” pueden ser cualquier cosa, desde enviar un meme que sabes que le gustará, recoger su bocadillo favorito o hacer un pequeño acto de bondad. El énfasis está en el pensamiento detrás de la acción, en lugar del valor material del regalo. El pebbling se ha convertido en una forma popular de mostrar afecto tanto en las relaciones románticas como en las platónicas, especialmente porque se alinea con el deseo de conexiones más significativas y cotidianas en el mundo acelerado de hoy.

“Da mucha seguridad y fortalece la relación”, señala la psicóloga Rosana Pereira del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL PEBBLING EN UNA RELACIÓN?

Aunque parezca irrelevante, nuestra versión de pebbling es esencial para construir un nido en pareja; es decir, fortalecer la relación. Y es que son los detalles del día a día los que riegan la amistades o el romance.

Piensa en el último mensaje inesperado que te llegó. De hecho, hay estudios que demuestran que las personas aprecian un mensaje así mucho más de lo que creemos. Es ahí, al sentirse reconocido y valorado, donde se produce la dopamina.

La señal de que alguien se acordó de ti con una foto, de que recuerda lo que te gusta y podría resultarte interesarte o sencillamente alegrar tu día con un meme… significa que te tienen presente. Pero también es una demostración de que quieren conectar contigo y eso lo es todo: el interés.

El pebbling facilita mostrar afecto sin sentir la necesidad de planificar sorpresas grandes o costosas. Esto puede aliviar la presión en las relaciones, lo que permite a las personas expresar amor de formas cotidianas y manejables.

Es especialmente útil para las personas que pueden tener dificultades con las expresiones verbales de amor, como las de la comunidad neurodivergente. A través de estos pequeños gestos, el amor y el afecto se comunican de forma no verbal, lo que hace que sea más fácil para ambas partes sentirse comprendidas y valoradas.

CÓMO SE HACE ‘PEBBLING’ EN LAS REDES SOCIALES

El ‘pebbling’ ha ganado una enorme popularidad entre la población más joven, especialmente tras viralizarse en las redes sociales.

“Que te demuestren amor y cariño ayuda a sentir que formas parte de la relación”, señaló la doctora Pereira. No obstante, Guevara aclaró que no es una obligación tener este comportamiento para el bienestar de una relación, ya que el ‘pebbling’ no es señal de si algo es sano o no, sino de la comunicación que se tiene como pareja.

En Instagram: puedes compartir los famosos memes a través de mensajes directos o los Reels

En TikTok: no solo puedes compartir los videos virales, sino también descargarlos para llevarlos a otras redes

LOS RIESGOS DEL ‘PEBBLING’

Los piscólgos consideran que el ‘pebbling’ puede tener sus riesgos, especialmente si termina convirtiéndose en un mal hábito que puede llevar a que la otra persona se decepcione.

“El hecho de que tú esperes todos los días a la misma hora un mensaje deja de tener efectividad”, señaló la doctora Pereira.

Por su parte, Guevara señala que dos personas en una relación no siempre van a tener el mismo “lenguaje del amor”. Si se opta por el ‘pebbling’ constante, se puede llegar a agobiar a la otra persona. En consecuencia, la falta de respuesta se va sentir como un rechazo y podría causar un desenlace fatal en la relación.

Ambos expertos, enfatizaron en que lo más importante en la relación es la comunicación.

Aunque estos pequeños actos de bondad según expertos llegan a fortalecer los lazos emocionales con el tiempo.

