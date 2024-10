LOS ‘_INGA’ QUEDITO!

Comparte

Facebook 0 Twitter Pinterest 0 WhatsApp

Quiuuubo!, quiuubo!, quiuubo!

¿Cómo están mis tuerquitas cromaditas y mis tornillitos… oxidados, ¿de peluche??? Espero que sí!

Y qué les parece si pa’ empezar les echo uno… de mis acostumbrados chistoretes sangrones, este se llama “El especialista”; ahí les va…

Resulta que un sujeto llegó al consultorio de un médico general, y muy alarmado le dijo que tenía el testículo izquierdo, hinchado y adormecido…

Tras revisarlo, el médico lo tranquilizó y le dijo que era una inflamación testicular, que no era nada grave, etc., etc. pero que de todos modos, fuera a ver un especialista.

Y le dio el teléfono de un Colega URÓLOGO pero…, se equivocó de número y el que le dio, era el de su ABOGADO.

El tipo, sin imaginar, pidió una consulta y a la hora marcada allí estaba él delante del abogado, pensando que era el Urólogo.

– ¿En qué puedo ayudarlo?

Nuestro amigo se bajó los pantalones y le mostró el testículo, diciendo: Como Ud. está viendo, doctor, tengo una inflamación en el testículo izquierdo.

El abogado se queda mirando algunos segundos, sin entender absolutamente nada, pero sonríe, y pensó, pensó y pensó.. y le respondió:

– Amigo mío, mi especialidad es el derecho…

responde el paciente:

– Nojooooooda…!!!!… bonita __ingadera! ¿y es que ahora hay un especialista para cada huevo???

Ja!, ja!,,, ta güeno, ¿a poco no???

Y aunque es chiste, pero también es cierto. Ahora ya hay médicos, abogados, ingenieros, enfermeras y cuanta profesión uno pueda imaginar y en cuanta cosa uno pudiera necesitar… Pero no sólo en profesiones hay “especialistas”, sino también en oficios, por ejemplo especialista en electricidad, en drenajes, en aire acondicionado, en techos de palo (de madera, pues,,, uuuy!, qué mal pensados), y bueno, tal vez el colmo sean algunos de los especialistas de obras públicas de las ciudades, que hasta para abrir una zanja, se requiere de expertos: El experto que pinta el piso donde van a abrir, el que opera la máquina rompe pavimento, el que agarra la pala, el que agarra el cartelito de slow, el supervisor y alguno que se me olvida…

Pero también hay otros tipos de expertos, que si bien, no trabajan como tales, también hacen su labor y muchas veces la hacen muy bien. Y a estos yo les llamo “los _inga quedito”… y los podemos encontrar por donde quiera, lo mismo en la fábrica, que en la escuela, en casa, el autobús, etc., y pueden ser hombres o mujeres, jóvenes o viejos; Parientes, amigos o simplemente conocidos… Estos “expertos” a los que ahora me refiero, son especialistas en poner apodos, encontrarle a uno defectos, burlarse de la gente, criticar todo y a todos… ah!, cómo _iiingan! ¿a poco no?… ¿Tienes algún amigo o familiar de esos que con gran habilidad, (porque hasta parece que son especialistas en esto, los muy k_bones!), sacan a relucir -y en público pa’acabarla de joder-, tus defectos, tu forma de ser, de hablar, de caminar, lo que dices o haces mal?; esos son a los que yo llamo los “__nga quedito”…

Ahhh!, pero no digas nada en contra de ellos, porque luego, luego se enchilan los k-ones!

Y precisamente hablando de este tipo de gente, el mejor ejemplo que se me ocurre es el caso de la tal Marilyn Davenport, que fuera nombrada en el comité directivo del Partido Republicano del Condado de Orange y miembro del Tea Party, quien “con gran sentido del humor”, hizo circular la fotocomposición del entonces presidente Obama muy fuerte. La “bromita” fue en clara alusión a la polémica sobre el lugar de origen del presidente estadounidense nacido en Hawaii. Y luego, con toda tranquilidad, pidió disculpas argumentando que “sólo había sido una broma”. Pero esta bromita, seguida por otros republicanos, obligó al ex presidente a mostrar su acta de nacimiento.

En pocas palabras, les puedo decir que los “_inga quedito”, son expertos en convertir una buena cosa o noticia, en algo malo, en algo feo, y si me perdonan, hasta puedo decir que aun el más apetitoso bocadillo en boca de ellos, termina siendo una vil k-k,,, aaah!, pero eso sí, siempre lo dirán en voz alta, con una sonrisa y con su ‘muy propio” toque de humor… Así que me van a disculpar mis cuatro o cinco leitores (y si ustedes son de esos, po’s lo siento), pero a la tal Devenport y todos esos “_inga quedito’’ que andan por ahí, desde aquí les mando un estruendoso taaca ta taca, ta taaa!, ah!, pero eso sí, con mucho humor…

NOTA: Atención a nuestros amables lectores, estamos volviendo a publicar algunos de los mejores artículos, del “Yo No’mas Digo”, como un homenaje para que sus tornilletes y güerqui’as lo sigan teniendo siempre presente. Este artículo es original del año 2011

Comparte