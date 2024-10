‘TENGO 50 AÑOS Y SE ME ESTÁN CAYENDO LAS PESTAÑAS, ¿QUÉ ME RECOMIENDAS?’

Comparte

Facebook 0 Twitter Pinterest 0 WhatsApp

Amiga y amigo lector, a través de estas páginas comparto algunas preguntas que me hacen por teléfono o también por texto. Ahora, contesto una de ellas. Sigue leyendo y entérate de los pormenores…

PESTAÑAS DÉBILES Y QUEBRADIZAS

Pregunta: “Tengo cincuenta años y he notado que se me han estado cayendo las pestañas en exceso, y lo peor es que se han vuelto quebradizas y cuando crecen se miran menos y más pequeñas. ¿Es por la edad? ¿Tienes algún remedio? Gracias por responder a mi texto.”

MENOPAUSIA PUEDE ARRUINAR LAS PESTAÑAS

Respuesta: No precisamente es tu edad sino mas bien es que estás entrando, o ya estás, en la etapa de la menopausia. La menopausia viene con una reducción de estrógenos, lo cual es vital para la debida producción de colágeno un componente indispensable para mantener, cabello, pestañas y cejas sanos, fuertes y gruesos. Entonces, te voy a sugerir los siguientes suplementos:

(1) Existen unas tabletitas con el nombre de “Over 40 & Still Young” es decir, después de los 40 y todavía joven, porque resulta que son la madre de las hormonas. No son propiamente hormonas sino aquello que las regula. Esto da como resultado que los estrógenos y progesterona no estén en un descomunal desequilibrio. Esto no sólo ayudará a tus pestañas sino también con otros síntomas como sudoración y calores sin razón aparente, mal humor, insomnio, depresión, etc.

(2) También te sugiero incluir como suplemento permanente colágeno como “Collagen Antiwrinkle & Firming” porque conforme la edad avanza su producción disminuye. Ademas, de ser antiarrugas y reafirmante también ayuda a mantener la elasticidad y fortaleza al cabello, cejas y pestañas. Únicamente se toman dos tabletas de Lunes a Viernes preferiblemente por la noche, porque se ha demostrado que también pueden ayudar a dormir y descansar mejor.

(3) Aplícate vitamina E como la “Puré Vitamin E de Organic” a la cual le partieron sus moléculas en diminutas partículas lo que la hace que sea de penetración profunda. Aplícatela en las puntitas de las pestañas y ella irá recorriéndose hacia sus raíces. Listo!

(4) Procura una alimentación mas balanceada y que contenga nutrientes como la vitamina A, C, E, Complejo B y ácidos grasos omega-3.

“¿Sabías que la menopausia puede arruinar las pestañas?”

REDUCE TU ESTRÉS Y ELLAS CRECERÁN SANAS Y MÁS ABUNDANTES

Ademas, el estrés es otro factor que contribuye a que se caigan las pestañas y no sólo éstas sino también el cabello y cejas. La vida moderna conlleva mucho estrés y hay la necesidad de buscar los medios para relajarse. Por eso te sugiero que incluyas la meditación como parte de tu rutina para una salud física y mental. Por ejemplo, Mindfulness, es precisamente esa clase de meditación que NO incluye aspectos religiosos. Se basa principalmente en enseñar la concentración y atención en el aquí y el ahora, lo que hace descansar enormemente a la mente, sintiéndose más sana y renovada. YouTube cuenta con videos al respecto y los hay desde 10, 15, 20 minutos si no cuentas con demasiado tiempo.

-Hasta la próxima semana, tu consejera Laura

AMIGA Y AMIGO LECTOR, SI TIENES PREGUNTAS ACERCA DE ESTE TEMA O CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL CUIDADO DE LA PIEL O BELLEZA LLÁMAME O POR TEXTO AL (323) 771-0972. TAMBIÉN BÚSCAME EN FACEBOOK COMO Laura Díaz Campbell

Comparte