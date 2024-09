Luis Miguel y Paloma Cuevas ya se habrían casado: lo confirma el amigo del cantante, Rafael Herrerías.

Comparte

En una noticia que ha capturado la atención de los medios y fanáticos por igual, se ha confirmado que el icónico cantante Luis Miguel y la empresaria Paloma Cuevas han contraído matrimonio. La confirmación vino de la mano de Rafael Herrerías, amigo cercano del cantante y reconocido empresario taurino.

Durante su paso por la alfombra roja de ‘Los 300 líderes más influyentes de México, a la pregunta de si fue invitado a la boda del intérprete respondió.

“Sí, pero estaba carísimo y fue hasta allá”.

Aunque Herrerías evitó revelar el lugar exacto de la celebración, explicó sus fuertes motivos para ausentarse de tan importante suceso aunque reiteró que sí fue convocado.

“Sí, claro. Porque tenía a mi señora mal y no podía”

Luis Miguel, conocido como “El Sol de México”, y Paloma Cuevas, exesposa del torero Enrique Ponce, han sido objeto de especulaciones y rumores desde que comenzaron a salir juntos. Es por ello que ante la pregunta obligada de si su romance con la española ha sido un parteaguas en la vida de Luis Miguel el empresario comentó:

“Pues una gran mujer, al final de cuentas es una gran mujer y él la aprovecha, ¿no?. Qué bueno, ¿no?, que estén contentos, que estén bien”.

Respecto a si considera que con este enlace vendrán pronto los hijos para la feliz pareja, el empresario comentó:

No, no creo que ya tengan. Él ya tiene tres, así que ya no y ella tiene dos.

Finalmente, sobre si tiene conocimiento de en dónde será la Luna de Miel de la pareja, Herrerías dijo desconocerlo.

“No creo, pues yo creo que está trabajando. Viene aquí en Octubre, así es, así que no te sé decir eso.

Este matrimonio marca un nuevo capítulo en la vida de Luis Miguel, quien ha sido una figura prominente en la música latina por más de tres décadas. Con éxitos que han trascendido generaciones, Luis Miguel sigue siendo una de las voces más queridas y respetadas en el mundo de la música.

