Prime Video lanzó el tráiler y el arte destacado de Pimpinero: Sangre y Gasolina.

Antes de su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto el 9 de septiembre, Prime Video revela el tráiler de su película original colombiana repleta de acción.

Pimpinero: Sangre y Gasolina estará disponible en Prime Video en más de 240 países y territorios alrededor del mundo más adelante este año.

BOGOTÁ, Colombia — 5 de septiembre de 2024 — Hoy, Prime Video lanzó el tráiler oficial y el arte destacado de la esperada película original colombiana Pimpinero: Sangre y Gasolina, que se estrenará en Prime Video más adelante este año.

Ambientada en el desierto de la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela, donde los contrabandistas de gasolina conocidos como “pimpineros” arriesgan sus vidas transportando combustible ilegal de un país a otro, la película sigue a Juan (Speitzer), el más joven de un clan de tres hermanos involucrados en este peligroso comercio, mientras se ve obligado a trabajar para un siniestro rival. Determinada a descubrir los secretos horribles que envuelven esta tierra de nadie, Diana (Osma), la novia de Juan, emprende un viaje en la búsqueda de la verdad. Llena de acción, drama y romance, Pimpinero: Sangre y Gasolina aborda temas universales relacionados con las fronteras geográficas, éticas y familiares.

Dirigida por el aclamado cineasta Andrés Baiz (Griselda, Narcos, La Cara Oculta), la película cuenta con un elenco estelar, que incluye aAlberto Guerra (Griselda), Alejandro Speitzer (La Cabeza de Joaquín Murrieta), Laura Osma (Goles en contra) y el artista musical multi ganador de Premios Grammy® y Grammy Latinos, Juanes, quien hace su debut actoral en la pantalla grande.

El tráiler se publica días antes de que Pimpinero: Sangre y Gasolina celebre su estreno mundial el 9 de septiembre durante la 49 edición del Festival Internacional de Cine de Toronto, como parte de la programación internacional Centrepiece.

La película, producida por Dynamo, está escrita por María Camila Arias (Pájaros de verano) y dirigida, escrita y producida por Andrés Baiz (Griselda, Narcos, La Cara Oculta). El equipo de producción también incluye a Andrés Calderón (La Cabeza de Joaquín Murrieta, Narcos) como productor y a Cyndi Rojas (Milla 22) como productora asociada.

Pimpinero: Sangre y Gasolina se unirá a una creciente lista de películas y shows de TV internacionales en el catálogo de Prime Video, incluyendo éxitos recientes como Culpa Mía, Maxton Hall – The World Between Us, y el ganador del Globo de Oro Argentina 1985, así como los próximos títulos, incluyendo Culpa Tuya, Freedom y Like a Dragon: Yakuza. Así como a los Amazon Originals globales como El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder, Fallout, Mr. and Mrs. Smith, The Boys, The Summer I Turned Pretty, Road House, Saltburn yThe Idea of You. Todo esto está disponible con una membresía Prime.

