Pensar es verbo activo, lo que significa que si se piensa, se piensa algo; si te preguntan qué estás pesando no puedes contestar “nada”, debes de contestar no estoy pensando, porque si piensas, a fortiori… que en latín se dice a producto de gallina, tienes que estar pensando algo. Si te ven pensativo es porque estás absorto, meditando en alguna cosa, embelesado en alguna idea o pensamiento…, si no estás haciendo eso y estás con la vista vaga es que estás ido de la mente… “lelo”… con calma y verás que tengo razón…

Pensar viene del latín pensare, que significa pesar, estimar, hacer juicio, imaginar, considerar o discurrir. También se dice reflexionar como una forma de pensar, examinar con cuidado alguna cosa para formar un dictamen.

El pensar es cosa seria, al grado de que unos tienen miedo de que la gente piense y otros tenemos miedo de pensar… y nadie piensa…

Si te digo que la gente tiene miedo pensar, no me la vas a creer, pero es cierto y voy a ver si logro convencerte… de que pierdas el miedo.

El miedo es una emoción primaria, una de las más antiguas de la humanidad, la traemos desde que éramos animales y los animales bien que sienten el miedo. Es la aversión al peligro real o imaginario, presente o futuro; es el temor al riesgo a la amenaza, al cambio… y hasta miedo al miedo.

¿Pero miedo a pensar? ¿Por qué? Por un lado porque aquellos a los que no les conviene que la gente piense nos han infundido miedo a pensar. De la misma manera que nos enseñaron a tenerle miedo al diablo y miedo a Dios… ¿dime si no es una bonita tarugada tenerle miedo a Dios? ¿Pos qué acaso es un monstruo para que le tengamos miedo? Para eso se nos dijo hace años que la palabra de Dios no cualquiera la podría entender… ¿Pos de qué dios me estás hablando que no se sabe comunicar con sus creaturas?

¿Ya más o menos vas agarrando la honda del porqué no quieren que piense la gente? Si las ovejas piensan, problemas para el pastor. Si los obreros piensan problemas para el patrón, si… Pensar es entrar por un camino que no sabes a dónde te va a llevar, pero que te va a llevar a alguna parte, te va a sacar de tu pasivismo, de tu inercia y a lo mejor de tu pacifismo también, porque el pensar casi siempre te va a llevar a comprometerte con lo que el pensar te va descubriendo, y muchos le tienen miedo al compromiso, de la misma manera que muchos tienen miedo hacer que la gente piense, miedo a promover el pensamiento, porque es bien claro en la historia que el que se mete de redentor sale crucificado… no falla.

Muchos aprendieron la lección de Sócrates (470-399 aC), que fue ejecutado por andar enseñando a la gente a pensar, por temor se callaron la boca y muchos dejaron de pensar y muchos dejaron de enseñar y los que enseñan se cuidan de darle su lugar a las instituciones, aunque se vaya contra la verdad.

Pero ha habido muchos a lo largo de la historia de la humanidad que han mantenido la lucha, que han tenido el valor, y así hubo,por ejemplo, un Jesús de Nazaret que se puso contra la religión establecida. Éste no hacía muchas preguntas, enseñó con ejemplos, con parábolas. La gente era menos filosófica que en los tiempos del chato Sócrates. Jesús fue más directo contra las instituciones, se atrevió a llamar hipócritas y sepulcros blanqueados a los jefes de la religión oficial, por eso no llegó a viejo, como Sócrates, se lo escabecharon más pronto.

Y por eso la gente le tiene miedo a la cicuta (veneno) y a la crucifixión; por eso la gente le tiene miedo a pensar, por eso le tenemos miedo a descubrir la verdad, porque la verdad compromete… Por eso hasta los filósofos se han ido acabando, hoy la juventud no recibe la sabiduría de sabios como Sócrates, ni de maestros como Jesús el Nazareno, sino de raperos y rocanroleros, esos son sus maestros… y yo, que cargo con el peso de orientar y guiar a las multitudes lectoras de El Aviso… (¡Ándale zonzo para que te acrucifixen o acicuten!)

Será la aurora, será el sereno, pero necesitamos pensar, reflexionar, para enderezar el camino de destrucción que ha tomado la humanidad… guerras, genocidios, destrucción del medio ambiente, etc… Salud y saludos

