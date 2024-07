¿QUÉ TEMAS VAN A DEFINIR EL VOTO LATINO EN NOVIEMBRE?

Comparte

A menos de 5 meses de las elecciones presidenciales y en la semana del primer debate presidencial entre Joe Biden y Donald Trump, la principal preocupación de los votantes latinos es, sin lugar a dudas, la situación económica.

Una amplia encuesta realizada la semana pasada por UnidosUS muestra que más de 4 de cada 10 electores (un 46%) coincide en que el costo de vida, los empleos, la economía, el alto costo de las rentas y la escasez de vivienda asequible, son su prioridad número 1, tal como lo son para la población en general.

A diferencia de otros ciclos electorales, la migración y la situación en la frontera con México aparecen como la mayor inquietud no económica de los votantes latinos, con 12% del total de personas entrevistadas.

Aunque la campaña presidencial de Joe Biden ha enfocado sus ataques en Trump por el supuesto peligro que representa para la democracia y su posición en materia de aborto y derechos reproductivos, ninguno de estos temas aparece como importante para la comunidad de votantes hispanos.

Llama la atención que los temas de política exterior, prácticamente son inexistentes para los votantes latinos de Estados Unidos, incluido el conflicto de Israel y el grupo Hamas, la guerra en Ucrania y la política exterior hacia América Latina. En el sótano de las preocupaciones también se encuentra el tema del cambio climático.

Los resultados no quieren decir que los votantes latinos no tienen ninguna preocupación por otros temas que no sean económicos, sino que sus preocupaciones por el costo de la vida y los empleos están muy por encima de cualquier otra durante este siglo electoral.

Cuando se les preguntó si apoyaban una ruta a la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados que han vivido por largo tiempo en los Estados Unidos, un 53% expresó su apoyo, mientras que un 42% opinó lo mismo para el caso de los jóvenes Dreamers, los beneficiarios del programa de acción diferida para llegados en la infancia (DACA).

Los votantes también asignan importancia al combate a los contrabandistas de personas, un aumento de la seguridad en la frontera con México y un incremento de las rutas de migración legal a los Estados Unidos, a través de visas familiares o de empleo.

Curiosamente, solo el 9% de los votantes latinos entrevistados considera una prioridad proteger a los migrantes indocumentados contra las deportaciones. Tienen interés en que se complete el muro en la frontera con México, a pesar de que esta es una de las principales banderas de la campaña de Donald Trump.

En los últimos días se ha intensificado la competencia entre las campañas de Biden y Trump por cortejar al voto latino. El primero con un generoso programa de alivio migratorio a las personas que son cónyuges indocumentados de ciudadanos de Estados Unidos. El segundo ofreciendo Green Cards a los extranjeros que hayan egresado de universidades de Estados Unidos.

La encuesta muestra claramente que los oídos de nuestra comunidad están orientados a la situación económica.

Y como ningún partido nos tiene en la bolsa, seguramente nuestro voto será a favor de aquel candidato que percibamos como más cercano a nuestros intereses prioritarios, en este caso, la economía, el costo de la vida y los empleos.

