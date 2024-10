Comparte

L a carrera actoral de Selena Gomez continúa evolucionando, gracias a su impecable interpretación actoral, fue nominada al Emmy como Mejor Actriz Principal en una Serie de Comedia, ‘Only Murders in the Building’. Haciendo historia como la productora latina con más nominaciones a dicho premio.

LA ACTUACIÓN SU VERDADERA PASIÓN

No hay duda que su papel más exitoso, el que le valió varias nominaciones, es el de Mabel Mora en la serie de comedia de Hulu Only Murders in the Building.

Tras cuatro temporadas, Gomez protagoniza junto a las leyendas de la comedia Steven Martin y Martin Short el papel de vecinos obsesionados con los crímenes reales que inten-tan resolver un asesinato en su edificio en el Upper West Side de la ciudad de Nueva York.

Sus logros como actriz la llevaron a ser parte del proyecto de Emilia Pérez. Interpretando a la ex esposa de un líder de un cartel mexicano transgénero que intenta evadir su captura, Gomez está recibiendo elogios anticipados por su actuación “audaz” y “cautivadora”. Los críticos anticipan que la película podría marcar un paso significativo en su trayectoria actoral.

UNA EMPRESARIA CONSUMADA Y FILÁNTROPA

En septiembre de 2020, Selena Gomez lanzó Rare Beauty, su popularísima línea de maquillaje, y Rare Impact Fund, su socio filantrópico dedicado a la salud mental. Cada año, el 1 por ciento de las ventas de productos se dona a esta organización benéfica; En septiembre de 2024, Rare Impact Fund ha recaudado más de 16 millones de dólares. Bloomberg informó en julio de 2023 que la empresa vendió un rubor líquido por valor de 70 millones de dólares en lo que va de año y que esperaba triplicar sus ventas totales año tras año. Hoy, se informa que Rare Beauty vale 2.000 millones de dólares.

PATRIMONIO NETO DE SELENA GOMEZ

En septiembre de 2024, Bloomberg informó que Gomez, de 32 años, ahora es una multi-millonaria con un patrimonio de $1.3 mil millones. Esto se debe principalmente al éxito de Rare Beauty. El trabajo de actuación de Gomez es la siguiente fuente de ingresos más grande. Por cada temporada de Only Murders in the Building, ha ganado “al menos” $6 millones.

SUS ÉXITOS MUSICALES

A lo largo de los años, ha lanzado varios álbumes exitosos, como *Revival* y *Rare*, que incluyen canciones populares como “Good for You”, “Hands to Myself” y “Lose You to Love Me”. Sus último éxito “Calm Down”. Selena Gomez, la mujer más seguida en Instagram con más de 400 millones de seguidores, hoy es la protagonista de nuestra portada.