SERIAS REFLEXIONES DELACERCA DE LOS – PUP INDEJOS!

¿Qué pasooó razaaa! cómo se les ha ido,,, la vida últimamente, bien? Espero que sí!.

Espero que les guste el chistorete sangrón, ahí les va…

Se cuenta que un día, un millonario promueve una fiesta en una de sus mansiones; en determinado momento pide silencio, la música se para y mirando hacia la piscina donde criaba cocodrilos australianos, él hombre dice:

– El que logre cruzarla y salir vivo del otro lado, ganará todos mis autos… ¿Alguien se atreve?

Espantados, los invitados permanecen en silencio y el millonario insiste:

– El que se lance a la piscina, logre cruzarla y salir vivo al otro lado, ganará todos mis autos y mis aviones… ¿¿Alguien se atreve??

El silencio impera, y una vez más, ofrece:

– El que cruce a nado la piscina y logre salir vivo al otro lado, ganará mis autos, aviones y mansiones.

En este momento, alguien se avienta a la piscina. La escena es impresionante… una lucha intensa, el hombre se defiende como puede, agarra la boca de los cocodrilos con pies y manos, tuerce la cola de los reptiles… DIOS MÍO¡… Mucha violencia y emoción. Después de algunos minutos de terror y pánico, sale el valiente hombre, lleno de arañazos, hematomas y casi muerto. El millonario se aproxima, lo felicita y le pregunta:

– ¿Dónde quiere que le entregue los autos?

– Gracias pero no quiero sus autos…

Sorprendido, el millonario pregunta: -¿¿Y los aviones?? ¿¿dónde quiere que se los entregue??

– Gracias, pero no quiero sus aviones…

Extrañado por la reacción del hombre, el millonario pregunta: – ¿¿Y las mansiones??

– Yo tengo una bella casa, no necesito de las suyas. Puede quedarse con ellas… No quiero nada que sea suyo.

Impresionado, el millonario pregunta: – Pero si Ud. no quiere nada, ¿¿qué quiere entonces??

Y el hombre le respondió muy irritado:

– ¡¡¡Encontrar al ._.inejo, hijo de su tuta madere que me empujó a la piscina…!!!

ja!, ja!, ja!

MORALEJA:

Somos capaces de realizar muchas cosas que, a veces, ni nosotros mismos creemos, sólo necesitamos un empujoncito… y en ciertas circunstancias, hasta un p…endejo es útil en nuestra vida… digo yo!!!

Y hablando de p…ndejos (qué yo escribo “._.indejo”, y aunque es lo mismo, po’s a mí se me hace que así no se oye tan juerte)… Bueno, la cosa es que según el amansa burros, conocido también como diccionario, el ._.indejo puede ser un tonto, (no deficiente mental, ok?), estúpido, bobo, simple, necio, torpe etc., y etc. Ahora que según mis cuates peruanos, un pendejo es un pelo púbico. Pero según este mentecato grosero, remedo de escribano pueblerino vulgar y corriente, que soy yo,,, “un ._.indejo” es aquel tipejo que hace o dice aquello que sabe perfectamente, que no debe hacer o decir… ¿Está claro?… Espero que sí, y si no, po’s vuélvanle a leer.

Aclarando lo anterior y a petición del señor que muy molesto se quejó con el big boss, quezque puras ._.indejadas aquí se escriben, así que pasé a consultar a los expertos y ándale!, que me encuentro con que hay un PUP, (Partido Único de Pendejos), y tiene sus mandamientos y toda la cosa, ehhh!, Y según este PUP, con sede en Monterrey, Mex., el mundo está lleno de ._. indejos, algunos lo reconocen y otros no y según ellos, habemos tantos (yo ya me inscribí, je!, je!) que por muy temprano que te levantes o por muy tarde que te acuestes, y a donde quiera que vayas, siempre encontrarás un ._.indejo en tu camino.

Y ya, el famoso Facundo Cabral, decía en una de sus canciones que su abuelo, un coronel le tenía miedo a los ._.indejos y no por lo que eran, sino porque eran muchos… ya ven, hasta eligen presidente,,, y dos veces!!!, pero en fin.

La cosa es que este PUP, hizo una muy sesuda y profunda clasificación de clases y categorías de los ._.indejos, veamos no’mas unos cuantos ejemplos:

El más de moda es el ._.indejo informático, que es un ._.indejo computarizado. También está el ._.indejo burócrata, que es oficialmente ._.indejo.

Y ni qué decir del ._.indejo optimista, que se cree que él es el único que no es ._.indejo.

Y el PUP también nos dice que existe el ._.indejo de referencia, por ejemplo, en el swapmeet uno pregunta dónde está Luis, y le contestan: “allá, se quedó; míralo junto al ._.indejo de camisa roja”.

Y qué me dicen del ._.indejo consciente, que sabe que es ._.indejo y es felizzz!. Ahora que también existen los ._.indejos chambeadores, esos que en el trabajo no’más le hacen al ._.indejo y que creen que hacen ._.indejo al jefe. Pero en contrapartida también existen los jefes ._.indejos, son aquellos que uno piensa que no saben nada ni hacen nada, o sea, que no’más se hacen ._.indejos.

Uff!, y si le seguimos con esto de los ._.indejos, de seguro será muy laaargo este escrito, pero como ya me canse de escribir ._.inejadas, po’s aquí le corto.

ahhh!, pero yo sé, que ninguno de ustedes mis apreciables, amables, gentiles, justos y corteses amigos, además de educados, instruidos e ilustrados lectores entran en ninguna de estas clasificaciones, así que no se esponjen, ni se enchilen, y ni le hagan al ._.indejo…

