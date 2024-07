TE ESTÁN SALIENDO LONJAS PERO PESAS LO MISMO?

Comparte

Amiga y amigo lector, si has comenzado a notar que te han ido saliendo rollitos de grasa en la cintura y el abdomen. Además ahora tienes un poco de papada! ¿Cómo??!!? Te preguntas! Pues resulta que no has subido ni una libra, es decir, siempre te has mantenido en el mismo peso, más sin embargo, ahora has descubierto estos resultados! ¿Cómo puede ser? Si éste fuera tu caso, entonces sigue leyendo y entérate cómo poder resolverlo…

EL ESTRÉS TE AUMENTA GRASA SIN SUBIR DE PESO!

La causa #1 de que acumulemos mas grasa sin haber subido una libra, es el ESTRÉS!!! Resulta que como para tu cuerpo acumular grasa lo considera una excelente fuente de protección contra la extinción de la especie, entonces lo mas lógico ( según nuestro cuerpo…), es almacenar grasa donde mas nos quepa, que es precisamente en el abdomen, bajo vientre y cintura!!! Entonces, si notas que desde que tu vida está mucho mas estresada o desde que te has vuelto muy nerviosa es que has subido no de peso, sino de grasa en zonas poco atractivas, esta es la razón “escondida”.

SOLUCIÓN ANTI-ESTRÉS: EJERCICIO, MEDITACIÓN Y RESVERATROL

Mira, si pesas lo mismo y tienes muchas más lonjas que antes, es hora que le pongas atención a las señales que tu cuerpo te está enviando, porque las lonjitas te están indicando que tienes mucha ansiedad y estrés que de no cambiar puedes sufrir peores consecuencias en tu salud y de paso en tu estética. Aquí te comparto el “Trío Antiestrés Perfecto”.

TRÍO PERFECTO ANTI-ESTRÉS (Y ANTILONJAS)

Ejercítate tres a cuatro veces a la semana: El ejercicio con regularidad disminuye estrés y ansiedad porque aumenta la producción de endorfinas que son aquellos neurotrasmisores cerebrales enemigos del estrés y ansiedad, haciéndote sentir más paz y feliz.

Nota: Para las lonjitas cuando vayas a ejercitarte aplícales una crema como la “Reductora de Grasa de Organíc” que como es thermogenic logras quemar más lonjitas que si no te la aplicaras!

Medita por las mañanas y/o por las noches: Muchos confundimos la meditación como una práctica religiosa. Esto es falso! Aunque algunas religiones la incluyen, en sí la meditación es independiente. Mindfulness, es precisamente esta clase de meditación, es decir cualquiera puede practicarla sin ningún problema. Puedes conseguir cómo comenzar a practicarla en YouTube.

PODEROSO SUPLEMENTO ANTILONJAS!

El tercer componente de este “Trío Perfecto Antiestrés y Antilonjas” es el Resveratrol, porque además de ser anti-envejecimiento y anti-oxidante, también disminuye síntomas de estrés y ansiedad, debido a que bloquea la expresión de una enzima relacionada con el control del estrés y ansiedad en el cerebro.

UNA ÚLTIMA SUGERENCIA

Finalmente nútrete mejor y como suplemento para también aumentar firmeza, incluye tabletas de colágeno reafirmante como las “Collagen Anti- Wrinkle & Firming Tablets”. Listo!

-Hasta la próxima semana, tu consejera Laura

Amig@ lector, si tienes preguntas acerca de cualquier tema relacionado con belleza o cuidado de la piel, llámame o por texto al: (323) 771-0082

