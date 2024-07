DOLOROSAS PELEAS ENTREPADRES E HIJOS DEL ESPECTÁCULO

Comparte

Mantener una buena relación entre padres e hijos en ocasiones no es una tarea fácil, ni siquiera las celebridades se logran salvar de líos con sus padres, por lo que hoy recapitularemos algunos de estas dramáticas peleas…

Gala Montes

De 23 años de edad se hizo viral tras explotar en llanto en las redes, acusando a su mamá de amenazas, extorsión y querer robarle su dinero. Su madre declaró que Gala la había corrido como su mánager y no le había dado dinero después de 18 años de trabajo. Además la señora Crista Montes aseguró que tenía pruebas para demostrar que su hija la había agredido físicamente, WOW!

Enrique Iglesias y Julio Iglesias

El intérprete de éxitos de los años 70 dijo en una entrevista: “No tengo una relación fácil con él porque Enrique es muy personal, no admite sugerencias. Y siempre que hablamos lo hacemos de otras cosas que no tienen nada que ver con música”.

Tras lanzarse como cantante Enrique contó que su padre no lo apoyó y le dijo: ‘tú estás loco’, ‘por qué has hecho esto sin decirme nada’, ‘no vas a conseguir nada sin mí’. Me peleé con él, hice las maletas y me fui de casa”. Y se dice que hasta ahora las relaciones siguen tensas.

Adele

La cantante fue abandonada por Mark Evans (su padre) cuando solo era una niña. Al cabo de años y ver cómo Adele tenía fama y dinero, el progenitor se lamentó por no estar cerca de ella. Eso fue la gota que rebalsó el vaso de su paciencia y entonces decidió alejarse para siempre con el siguiente mensaje: «Nunca más sabrá de mí».

