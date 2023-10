Valentino Lanús asegura que las vacunas están provocando el cáncer en las personas.

Comparte

Valentino Lanús, recordado por sus protagónicos en telenovelas como “Las tontas no van al cielo” y “El juego de la vida” continúa manifestando su postura a favor de la medicina alternativa, asegurando que gracias a esto pudo combatir el cáncer que padeció en el intestino durante sus años de ausencia de los foros de televisión.

“Esto se revela a través de vivir ya en la selva (…) ahí fue cuando detecté… y a través de prácticas de yoga, de ayunos, de minerales específicos que hay que comer, sí, alimentación, cuando estás en meditación, cuando ya llegas a cierto poder de sensibilidad y silencio, hay una verdadera comunicación con nuestro cuerpo, que la hemos perdido, nos hemos deshumanizado, de saber qué es lo que somos capaces de curarnos. Te puedes hacer un escaneo completo, absoluto de tu cuerpo, todo el tiempo”, expresó el artista durante su más reciente encuentro con la prensa a las afueras de Televisa San Ángel.

En este sentido, Valentino externó su postura en contra de tratamientos como la quimioterapia para combatir el cáncer, destacando que todos los seres humanos tenemos el poder de curarnos solos.

“No hermano, no, por supuesto, no, no va por ahí, yo opino que no, por supuesto que no, yo creo que tienes que hacer una búsqueda y desde ahorita, no esperar que manifieste el cuerpo, o sea, una búsqueda en la que aprendas a curarte, en la que sepas cómo atenderte, porque todo mundo está expuesto, y en este tiempo más”.

Asimismo, Lanús salió en defensa de los chamanes, asegurando que sus prácticas no tienen nada que ver con los hechizos. “Por supuesto que no es brujería, no, no por favor, es un encuentro sagrado contigo mismo, las medicinas sagradas están aquí desde mucho tiempo y es con lo que nuestros ancestros se curaban, y es real, aparece la otra medicina y se empieza a desacelerar nuestra curación”, declaró.

Por último, el actor de 48 años manifestó que otro tipo de tratamientos son los que han provocado que el cáncer se presente cada vez en más personas. “Hay muchos detonantes hoy por hoy, a través de las vacunas, que están generando más cánceres, yo ya me pongo a meditar y reviso mi cuerpo, o sea, estoy más sano que nunca en toda mi vida”, remató.

