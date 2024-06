WAPA AMÉRICA HACE UN RECORRIDO POR LO MEJOR DE LA TELEVISIÓN PUERTORRIQUEÑA CON PROGRAMACIÓN ESPECIAL PARA CELEBRAR EL 70 ANIVERSARIO DE WAPA TV.

Comparte

Los tres especiales recorren siete décadas de producción original y de alta calidad de puertorriqueños y para puertorriqueños.

Miami, FL – 18 de junio de 2024 – WAPA América, la cadena principal de televisión por cable que sirve a los puertorriqueños en los Estados Unidos con producciones originales desde Puerto Rico, celebra el 70 aniversario de WAPA TV brindando a los puertorriqueños en la diáspora tres especiales que conmemoran siete décadas de lo mejor de la TV puertorriqueña: 70 años de noticias el domingo, 30 de junio a las 8:30pm ET; Las leyendas de WAPA el domingo, 7 de julio a las 8:30pm ET y 70 años de WAPA el domingo, 14 de julio a las 8:00pm ET.

70 años de noticias (domingo 30 de junio, 8:30pm ET) – Por 70 años, WAPA ha sido fuente clave de noticias e información crítica para el pueblo de Puerto Rico y, por las pasadas dos décadas, de la diáspora en los EE. UU. continentales. Este especial recorre la historia y evolución de los noticieros en el canal, desde su primer noticiero en la década de los 50, El Observador Kresto y Denia conducido por Rafael H. Benítez, hasta hoy día donde NotiCentro lleva casi 50 años trayendo las noticias, cobertura y análisis más confiable de la isla. Además, cuenta con la participación de los periodistas más queridos de la tv incluyendo Enrique “Kike” Cruz y Guillermo José Torres quienes fungieron como anclas durante décadas, entre muchos otros. Luz Nereida Vélez, veterana de más de 45 años en WAPA, junto a la talentosa joven periodista Alanis Quiñones, guiarán a los televidentes por este recorrido por la historia televisiva y noticiosa de WAPA.

Las leyendas de WAPA (domingo, 7 de julio, 8:30pm ET) – Siendo una de las estaciones más antiguas no solo en Puerto Rico, si no en el continente, WAPA ha sido la casa de algunas de las leyendas televisivas puertorriqueñas, sirviendo como taller y eje de la creación de algunos de los programas y personajes más memorables de la televisión. Este especial recuerda a los pilares de la tv puertorriqueña incluyendo al queridísimo Tommy Muñiz, creador de éxitos como El Show de Don Tommy, Carcajadas y algo más y Los García, el inolvidable Luis Vigoreaux quien semanalmente deleitaba con sus programas de juegos y variedades como fueron Sube, nene, sube y P’arriba, papi, p’arriba, los personajes icónicos de José Miguel Agrelot mejor conocido como Don Cholito quien también dio vida a Torito y Don Pulula entre otros, y Joaquín Monserrat “Pacheco,” quien vio crecer a toda una generación de niños puertorriqueños con programas como Cine recreo y Contra el reloj. El programa contará con entrevistas con Luisito Vigoreaux y Rafo Muñiz, entre otros y con la conducción de Luz Nereida Vélez y Alanis Quiñones.

70 años de WAPA (domingo, 14 de julio, 8:00pm ET)-Siete décadas de transmisión ininterrumpida han dado espacio a la creación de algunos de los momentos, programas y personajes más importantes del ámbito televisivo en la isla. Este especial recorre algunos de los programas de juegos más divertidos como lo fue A millón, legendarias telenovelas como Diana Carolina y La sombra de Belinda, programas de variedades como Viva la salsa, programas infantiles como Chícola y su ganga y, mucha comedia con programas como Carmelo y punto, El barrio Cuatro Calles, Entrando por la cocina y Sunshine’s café, entre muchos otros. La tradición continúa con la programación actual que incluye Pégate al mediodía, ¡Viva la tarde! y El remix. El especial contará con entrevistas con algunas de las estrellas más queridas de la isla incluyendo a Luis Antonio Cosme, Jacobo Morales, Sunshine Logroño, Alfonso Alemán “El Guitarreño”, José Vega “Remi”, Angela Meyer, Alba Nydia Díaz, Yasmín Mejías y Natalia Rivera, entre otros, así como personal técnico y de producción. La conducción está a cargo de Luz Nereida Vélez y Alanis Quiñones.

La historia reciente de Puerto Rico no se puede contar sin WAPA TV. Durante 70 años, el Canal 4 ha sido un referente de la cultura y tradición de la Isla del Encanto. Desde que se inauguró el 1 de mayo de 1954, WAPA TV se ha caracterizado por presentar programación creada por y para los puertorriqueños.

WAPA América invita a todos los puertorriqueños en los EE. UU. a sintonizar esta programación especial y unirse a celebrar el legado de WAPA TV.

