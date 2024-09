Yolanda Andrade habla de su estado actual de salud y aclara si ha pensado en quitarse la vida.

Comparte

Facebook 0 Twitter Pinterest 0 WhatsApp

Foto: Agencia México

Yolanda Andrade, reconocida conductora de televisión, reapareció ante los medios de comunicación en la fiesta amarilla por los 31 años de Unicable, en las instalaciones de Televisa Santa Fe.

Ante su encuentro con la prensa, la titular del programa Montse & Joe reveló detalles de su actual estado de salud, luego de aparecer en la emisión televisiva sin poder hablar bien y con fuertes dolores de cabeza.

“Yo tuve una situación con mi cerebro, que tuve problemas para mover mi cuerpo también y un virus en la sangre. Entonces no fue fácil, no ha sido, pero no imposible. Claro que me bañaban, me agarro de Dios y de pronto me da depresión, obviamente. Tuve unos cuadros fuertes de depresión y pues llorar, llorar”, confesó Andrade.

A pesar de que su situación era muy complicada, pues muchas veces no podía realizar una vida cotidiana, Yolanda aseguró que no pensó en atentar contra su vida.

“No, nunca quise suicidarme en esta ocasión, la verdad no. Nunca quise, al contrario, quería vivir y ahora, en esta nueva etapa de mi vida, valoro todo, todo lo tomo como aprendizaje, hasta para ir al baño, para lavarte la cabeza, para hacer las cosas más simples, desde cargar una botella de agua”, declaró.

Aprovechando el momento, la también actriz agradeció el cariño y apoyo indiscutible que le ha brindado su expareja Montserrat Oliver. “Cuando el amor existe y es verdadero, tienes amigos de toda la vida y trabajar con amigos a veces es difícil, pero mientras exista el respeto, siempre va a estar bien”, expresó.

Debido a la difícil situación que atravesaba, Andrade reveló que ya tiene sus papeles en orden con respecto a su herencia. “Sí, claro, claro, tengo testamento. Lo hice desde el año pasado. Ni modo, el viaje en la vida es un parpadeo”, manifestó.

Finalmente, al ser cuestionada sobre la vida amorosa del cantante Cristian Castro y la nueva oportunidad que se dio con Mariela Sánchez, Yolanda únicamente dijo: “No sé, mi amor, o sea, ¿qué te digo? Primero tengo que sanarme yo y después ya chismeo”.

Comparte