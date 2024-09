RED BULL SOUNDCLASH ANUNCIA SU GRAN REGRESO A LOS EE.UU. CON UN CONCIERTO EN ESPAÑOL, DESTACANDO LAS ESTRELLAS EMERGENTES DANNYLUX Y TORNILLO. ESTE NOVIEMBRE, LOS ARTISTAS COLABORARÁN POR PRIMERA VEZ MOSTRANDO LA EVOLUCIÓN DE LA MÚSICA MEXICANA.

Share









5 de septiembre 2024: Red Bull reveló hoy todos los detalles del esperado regreso de Red Bull SoundClash a los Estados Unidos, la experiencia única de conciertos en vivo que presenta a dos artistas compitiendo en escenarios opuestos, donde el público decide el ganador. Este noviembre, Red Bull traerá a los fans una serie de eventos en español que hará paradas en Los Ángeles y Chicago, dos ciudades sinónimo de rica cultura y comunidad mexicana. Encabezado por el cantautor chicano DannyLuxcontra el MC mexicano Tornillo, Red Bull SoundClash marca la primera colaboración en vivo de los artistas en la que repasarán éxitos icónicos, ofrecerán versiones inesperadas y celebrarán la evolución de la música regional mexicana y el cumbia. Las entradas para el Red Bull SoundClash de Los Ángeles (2 de noviembre de 2024) y Chicago (16 de noviembre de 2024) se podrán comprar en 10AM PST / 12PM CST el 7 de septiembre en www.redbull.com/SoundClash. Los fans pueden ver un adelanto de la colaboración en vivo entre DannyLux y Tornillo en el tráiler del evento. Red Bull SoundClash es una experiencia única de música en vivo que lleva a los artistas a sus límites creativos, colaborativos y de improvisación a través de múltiples rondas de presentaciones. Cada artista tiene su propio escenario en lados opuestos del recinto, lo que supone un reto para los artistas a la hora de involucrar a los fans y conseguir la reacción más ruidosa del público después de cada ronda. Desde su primera edición en 2006, se han celebrado más de 80 Red Bull SoundClash en todo el mundo, con artistas como Danny Brown, Gary Clark Jr., Snoop Dogg, Ludacris, Rico Nasty y Erykah Badu. El artista mexicano-estadounidense DannyLux estaba en su último año de secundaria cuando consiguió el número 1 en la lista de compositores latinos de Billboard tras componer “Jugaste y Sufrí”, que le consiguió un contrato con Warner Music Latin. Su sonido característico de baladas de guitarra – llamado “sad sierreño” un genero que estaba ganando popularidad en ese momento – ha catapultado al artista de 20 años a los escenarios más grandes de la música como Coachella, SXSW y Lollapalooza. El cantante unirá ahora sus fuerzas a las de Tornillo para el duelo definitivo de géneros tradicionales que los dos pioneros ayudaron a modernizar. Sus estilos únicos y sus enfoques innovadores han impulsado la cumbia y la música regional mexicana a nuevas alturas, llevándolas a la vanguardia de la escena musical estadounidense. Combinando elementos del trap latino y cumbia, el artista mexicano Tornillo saltó a la fama en 2020, firmando con el sello 473 Music de Santa Fe Klan tras lanzar su primera canción, “Dime Cuándo Volverás”. Desde entonces, el rapero ha lanzado temas destacados como “Morena” y “Sentosa” y se unió a Santa Fe Klan en el escenario de Coachella para su memorable concierto de este año. El Red Bull SoundClash coincidirá con la primera gira en solitario de Tornillo por Estados Unidos este otoño, y será la parada exclusiva para que los fans de Los Ángeles y Chicago puedan ver al artista en vivo. La serie de eventos Red Bull SoundClash 2024 cuenta con el apoyo de Fender con un obsequio de guitarra y un resumen exclusivo del Artist Backstage Pass para seguir en los canales sociales de Fender. El artista destacado DannyLux tocará el Player II Jazzmaster en Aquatone Blue. A continuación encontrarás la descripción completa de los eventos y los enlaces a las entradas: Los Ángeles | 2 de noviembre: DannyLux vs Tornillo Lugar: Pico Rivera Sports Arena Compra tus boletos AQUÍ Red Bull SoundClash arrancará en Los Ángeles y mostrará la evolución de los sonidos tradicionales del Regional Mexicano y Cumbia. Los artistas cautivarán al público en el sur de California, justo al lado de donde DannyLux nació y creció. Chicago | 16 de noviembre: Tornillo vs DannyLux Lugar: Byline Bank Aragon Ballroom Compra las entradas AQUÍ La serie concluirá en Chicago y ofrecerá un duelo épico con invitados especiales y más sorpresas en el escenario. Los fans de la Ciudad de los Vientos se reunirán en el icónico lugar que ha recibido a artistas como El Tri, Ivan Cornejo, Jose Palomar, Omar Apollo y muchos más. Para revivir la acción de los Red Bull SoundClash de 2022 en Estados Unidos, en los que se enfrentaron Babyface Ray contra Larry June y Gary Clark Jr. contra Paul Wall, visita www.redbull.com/soundclash. ACERCA DE RED BULL SOUNDCLASH Red Bull SoundClash se inspiró en la cultura de la competición de equipos de sonido originada en Kingston (Jamaica) en la década de 1950 y que posteriormente se extendió por todo el mundo. La idea básica era que los artistas, MCs y DJs se desafiaran unos a otros para crear la fiesta perfecta, animar a la mayor audiencia y salir con los derechos de presumir. A lo largo de los años, los encuentros han ido evolucionando, y el Red Bull SoundClash nació para ampliar el alcance de la batalla musical, tradicionalmente centrada en el dancehall y el reggae. A lo largo de cuatro rondas, los grupos y artistas se enfrentan musicalmente y el que consiga la mayor reacción del público, captada por un medidor de decibelios, será coronado campeón. ÚNETE A LA CONVERSACIÓN Síguenos en @RedBullMusic + #RedBullSoundClash

