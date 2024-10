Es declarado muerto el rapero cubano, El Taiger, tras recibir un disparo en la cabeza.

Share









Comparte Facebook 0 Twitter Pinterest 0 WhatsApp Foto: Agencia México El mundo de la música urbana está de luto tras la trágica muerte del rapero cubano José Manuel Carbajal Zaldívar, conocido artísticamente como El Taiger. El artista fue declarado muerto el pasado jueves en un hospital de Miami, después de haber luchado por su vida durante varios días tras recibir un disparo en la cabeza. El incidente ocurrió en la madrugada del 3 de octubre de 2024, cuando El Taiger fue encontrado gravemente herido dentro de su automóvil, un Mercedes Benz negro, en el vecindario de Allapattah, Miami. La policía recibió una llamada de emergencia y, al llegar al lugar, encontraron al cantante inconsciente y con una herida de bala en la cabeza. Fue trasladado de inmediato al Centro de Trauma Ryder del Jackson Memorial Health, donde permaneció en estado crítico hasta su fallecimiento. La noticia de su muerte ha conmocionado a la comunidad cubana y a sus seguidores en todo el mundo. El Taiger, de 34 años, era una figura prominente en el género del reguetón y había ganado reconocimiento por su estilo único y su capacidad para conectar con el público a través de sus letras y ritmos pegajosos. Las circunstancias que rodean el tiroteo aún están bajo investigación. La policía de Miami ha interrogado a una persona de interés en relación con el caso, pero no se han revelado detalles adicionales sobre el motivo del ataque. Amigos cercanos y colaboradores del artista, como Gente de Zona y Randy, han expresado sus dudas sobre la posibilidad de que se tratara de un intento de suicidio, sugiriendo en cambio que El Taiger fue víctima de un ataque armado. Carlos Alfaro, representante del cantante, declaró que El Taiger sufrió daños cerebrales severos y que su estado era extremadamente crítico desde el momento en que fue ingresado al hospital. “Tiene muchos daños en el cerebro y está respirando por las máquinas, si se las quitan es un vegetal”, comentó Alfaro en una entrevista reciente. La familia de El Taiger ha pedido a sus seguidores que lo recuerden con alegría y celebren su legado musical. En un comunicado publicado en la página web oficial del artista, agradecieron el apoyo y las muestras de cariño recibidas durante estos días difíciles. “José Manuel fue un hombre lleno de vida y pasión por la música. Su espíritu vivirá a través de sus canciones y en los corazones de quienes lo amaron”, expresaron. El Taiger deja un vacío inmenso en la industria musical y en la vida de sus seres queridos. Su trágica muerte es un recordatorio de la violencia que aún afecta a muchas comunidades y de la fragilidad de la vida. Mientras las investigaciones continúan, sus fans y colegas del mundo del reguetón se unen en duelo, recordando al talentoso artista que dejó una huella imborrable en la música urbana. Comparte Facebook 0 Twitter Pinterest 0 WhatsApp

