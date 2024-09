Luis Enrique Guzmán se pronuncia luego de informarse que su prueba de ADN con el hijo de Mayela Laguna resultó negativa.

Share









Comparte Facebook 0 Twitter Pinterest 0 WhatsApp Foto: Agencia México Luis Enrique Guzmán, integrante de la dinastía Pinal, se pronunció ante los medios de comunicación luego de enterarse de la publicación de los resultados de la prueba de ADN que se practicó junto al hijo de su expareja Mayela Laguna, los cuales fueron negativos. A pesar de expresar que siente un gran cariño por el pequeño, el músico externó su deseo de retirarle su apellido, destacando que se encuentra totalmente desilusionado por el actuar de su expareja sentimental. “Muy triste, muy triste, porque yo amo mucho a Apolo y es difícil, pero, pues como te digo, lo que me tranquiliza es eso”, comentó el también hijo de Enrique Guzmán y Silvia Pinal. Al ser cuestionado sobre si, a pesar de esta noticia, el niño seguirá siendo considerado parte de sus consanguíneos, el hermano de Alejandra Guzmán manifestó: “Pues sí, sí, o sea, creció conmigo tres años y medio y completamente adorado por toda mi familia”. Al respecto de las acciones que realizó Laguna para convencerlo tanto a él como a toda la opinión pública sobre el origen de su hijo, Luis Enrique comentó: “Sí, puede ser que tenga un poder de convencimiento o algo así, pero es muy triste que en medio quede el niño, la verdad”. Sobre lo que sucederá legalmente tras esta resolución de las autoridades, el productor musical explicó: “Pues mira, habrá una segunda audiencia y ahí se presentarán tanto las pruebas como los testimonios y demás. Y ya decidirá el juez, pues”. Para dejar más claro que este resultado es apenas el comienzo de una batalla legal contra Laguna, Luis Enrique detalló: “Bueno, nosotros estamos esperando que nos den una fecha para la segunda audiencia, que finalmente ahí se va a desahogar todo lo que falta de la demanda. Realmente la demanda es desconocimiento de la paternidad y nada más. Al juez lo único que le importa saber es si yo soy el papá o no”. Finalmente, el famoso aseguró que la conclusión de ese proceso, también conllevará que al menor se le retire el vínculo legal que tiene con él. “Al dictar el juez, creo que se le quita el apellido y ya”, culminó. Comparte Facebook 0 Twitter Pinterest 0 WhatsApp

Tags: