Anger is growing in India after a teenager who allegedly killed two people while drunk driving was ordered to write an essay as punishment, with many demanding a harsher penalty and accusing the judiciary of leniency. REALLY!

The 17-year-old boy was allegedly speeding in a Porsche in the city of Pune when the vehicle hit a motorcycle, killing two people, according to Maharashtra state’s deputy chief minister Devendra Fadnavis.

The minor was taken into custody and later presented to the Juvenile Justice Board, where he was released on bail and given 15 days of community service. He was also asked to write an essay about road safety, Fadnavis said.

“This is a heinous crime,” he told reporters, pointing to the 2015 changes to India’s juvenile laws, which allow children above 16 to be tried as adults if they allegedly commit a “heinous” crime.

MUJERES LIBERAN EMOCIONES REPRIMIDAS EN RITUALES DE RABIA

En un intento por canalizar y liberar emociones reprimidas, cada vez más mujeres están participando en “rituales de furia”, pagando grandes sumas de dinero para gritar y golpear palos en el bosque. EN SERIO!

Estos rituales, popularizados en plataformas como TikTok y liderados por figuras como Mia Banducci -conocida en línea como Mia Magik- permiten a las participantes expresar su ira en un entorno seguro y alejado de la sociedad, así fue detallado por Usa Today.

Mia Banducci, una autora y autoproclamada “Madrina Espiritual”, ha estado organizando estos rituales en Escocia durante varios años. Empezó haciéndolos para sí misma y sus amigos, y eventualmente los incorporó a sus retiros de bienestar, los cuales pueden costar entre USD 2.000 y USD 4.000 (entre 1.868 y 3.737 euros).

