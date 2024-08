Banda MS tocará el tema principal del reality show familiar de Julio César Chávez.

Share









Comparte Facebook 0 Twitter Pinterest 0 WhatsApp El pugilista Julio César Chávez, deportista que conquistó a México y al mundo con su habilidad sobre el ring, anunció con bombo y platillo que protagonizará, junto con toda su familia, un reality show titulado “Los Chávez”. Luego de conformar que el proyecto contará con la participación de su esposa, Myriam, y sus hijos, Christian, Nicole y Julio César Jr., en los avances se muestra cómo la Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga también conocida como Banda MS será la encargada de cantar el tema principal del programa. “Te queremos regalar una canción, y que abra este reality que estás haciendo”, se escucha a uno de los integrantes de la afamada agrupación decir en el adelanto que fue compartido por el canal de YouTube de Star Latinoamérica. “Cuando escuché la campana sale al ring a darle, un gancho de izquierda y al frente lo llevo. Mi banda roja en la frente, solo escucho gritando a la gente ‘Dale, gran campeón’. Yo soy Julio Chávez, más bien soy el César del box”, es parte de la melodía que acompañará la emisión. Sobre el estreno de la serie, se informó que será el próximo 11 de septiembre cuando salga al aire en su totalidad a través de Disney+, en su sección de Star+. Cabe mencionar que entre los temas que se van a abordar son los problemas de adicción de Julio César Jr., los planes de una boda de aniversario entre el exboxeador y su esposa, los pleitos entre hermanos, drama, pero también risas que se viven día a día en la familia Chávez. Comparte Facebook 0 Twitter Pinterest 0 WhatsApp

