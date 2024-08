Marco Flores, líder de la Banda Jerez, enfrenta polémica tras videos donde presuntamente agrede a sus músicos.

Comparte

Foto: Agencia México

Marco Flores, líder de la banda Jerez, hizo frente a los señalamientos que lo persiguen tras los videos que se hicieron virales donde aparece en presunto estado inconveniente faltándole al respeto a sus músicos durante su presentación en el palenque de la Feria Nacional Potosina.

El intérprete de “Tamarindo” confesó en entrevista para el programa Sale el Sol, que, contrario a lo que se dice en redes sociales, la relación con sus compañeros de agrupación es excelente, y subrayó que ese concierto ha sido uno de los mejores de su carrera.

“Se malinterpreta mucho porque no es cierto. O sea, es de puro gusto, es de placer, son canciones románticas, y el ambiente estaba muy bonito, la pasamos muy bonito, toda la gente que asistió al palenque, encantada, mis músicos, encantados, mi staff, dicen que es el mejor evento que han visto en su vida. Son rosas, son flores, es un juego que nosotros jugamos y así actuamos siempre”, explicó.

Pese a esta situación, el cantante de regional mexicano reconoció que se excedió en la bebida en aquella ocasión, y por eso pudieron malinterpretarse algunas de sus actitudes durante el espectáculo.

“Nosotros en nuestros eventos hacemos un… o sea, nos ponemos… a veces, no tanto como ese día. Ese día, como era palenque, pues me daban tequila, me daban mezcal, me daban whisky, me daban vodka, y pues le cruzamos de todo. ¿Y para qué te digo? Pues estaba borrachito, pero nunca perdí el conocimiento, ni tampoco me descontrolo”, expuso al respecto.

“También nos tiramos cerveza en la cara, también nos tiramos cerveza en donde caiga y todo. Nos bañamos de cerveza, nos bajamos escurriendo de cerveza. Bueno, ese día sí me emborraché, ¿para qué te digo que no? Andaba a gusto y andaba contento y todavía ando ped*, digo crudo, no manches”, agregó.

No obstante, Marco Flores aseguró que nunca se va a negar a tomar lo que el público le brinde. “Lo que pasa es que toda la gente en un palenque está muy cerquita de ti y todo el mundo te da, y a mí no me gusta desairar a la gente. Yo a eso voy, a complacer y a hacer lo que pueda con la gente. Estábamos felices, no nomás yo, mi staff, mis músicos, todo el mundo”, aseveró.

Por último, el artista recalcó que nunca se lanzaría en contra de su equipo de trabajo. “Yo amo a mis músicos, amo a mi staff, respeto y amo a mi público. Jamás, jamás les haría una ofensa o mucho menos, nada de eso. No soy capaz de pegarle una mosca yo, hombre”, destacó.

