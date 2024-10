Claudia Sheinbaum asume como la primera mujer presidenta de México.

Share









Comparte Facebook 0 Twitter Pinterest 0 WhatsApp La presidenta de México Claudia Sheinbaum, toma protesta en la Cámara de Diputados este martes en la Ciudad de México (México). EFE/José Méndez Ciudad de México, 1 oct (EFE).- Claudia Sheinbaum asumió este martes como la primera mujer presidenta de México para el sexenio de 2024 a 2030 en una ceremonia en la Cámara de Diputados a la que asistieron casi una veintena de mandatarios internacionales y cientos de representantes de países y organismos multilaterales. “Honorable Congreso de la Unión, pueblo de México, protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidenta de la república que el pueblo me ha conferido”, declaró Sheinbaum. El mandatario saliente, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), entregó la banda presidencial a la presidenta de la Cámara de Diputados, Ifigenia Martínez, quien colocó la prenda tricolor a Sheinbaum, la primera mujer que gobernará el país tras más de sus 200 años de ser república. La presidenta de México Claudia Sheinbaum, recibe la banda presidencial en la Cámara de Diputados este martes en la Ciudad de México (México). EFE/José Méndez Sheinbaum asumió entre gritos de “presidenta, presidenta” y “¡es un honor con Claudia hoy!”, como un eco de “¡es un honor estar con Obrador!”. Tras la sesión en el Congreso, Sheinbaum se dirigirá al Palacio Nacional, donde comerá con los mandatarios invitados, entre quienes destacan los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Chile, Gabriel Boric; de Colombia, Gustavo Petro; de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y de Honduras, Xiomara Castro. También asistirán personalidades como la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, y el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Josep Borrell. A las 17:00 horas (23:00 GMT), Sheinbaum recibirá el bastón de mando de los pueblos indígenas en el Zócalo de Ciudad de México, la mayor plaza pública del país, donde la mandataria tendrá su primer acto masivo como jefa de Estado y ofrecerá un discurso. Comparte Facebook 0 Twitter Pinterest 0 WhatsApp

Tags: