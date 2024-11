Arrestan en California al yerno de ‘El Mencho’ por lavado de dinero y narcotráfico.

Share









Los Ángeles (EE.UU.), 21 nov (EFE).- Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, miembro de "alto rango" del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y yerno del líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho', fue arrestado en Riverside (California) el 19 de noviembre acusado de narcotráfico y lavado de dinero, informó este jueves el Departamento de Justicia. Imagen de archivo. EFE/ Rodrigo Sura Un tribunal federal de California hizo pública la denuncia penal un día después del arresto en la que también se le acusa de fingir su muerte y asumir una identidad falsa para evadir la justicia y vivir "una vida de lujo" en California. "Como lo alegan estos cargos, Gutiérrez-Ochoa dirigió el tráfico de narcóticos letales, causando una destrucción incalculable en nuestras comunidades", dijo en un comunicado la fiscal general adjunta Lisa Monaco. La fiscal general adjunta, Nicole M. Argentieri, también señaló que durante la última década Gutiérrez Ochoa, de 37 años, dirigió la importación de toneladas de metanfetamina y cocaína a EE.UU. y participó en actos de violencia para ayudar a las actividades delictivas del cártel. La División de Campo de la DEA de Los Ángeles está investigando el caso. Según documentos del Departamento de Justicia, Gutiérrez-Ochoa supuestamente comenzó a trabajar para el CJNG alrededor de 2014, y coordinó personalmente el transporte y distribución de aproximadamente 40.000 kilogramos de metanfetamina y aproximadamente 2.000 kilogramos de cocaína en México, todos destinados a EE.UU. También señalan que en 2021 Gutiérrez Ochoa presuntamente secuestró a dos miembros de la Marina de México en un intento de lograr la liberación de la esposa de 'El Mencho', quien había sido arrestada por las autoridades mexicanas y que debido a ello huyó a EE.UU. asumiendo una identidad ficticia. El Departamento de Justicia indica que 'El Mencho' pudo haber colaborado con el plan de fingir su muerte y diciéndoles a sus asociados que 'El Mencho' asesinó a Gutiérrez-Ochoa por mentir. 'El Mencho' sigue prófugo y, en 2018, el Gobierno estadounidense duplicó la recompensa máxima ofrecida, de 5 a 10 millones de dólares, por su captura. Mientras que su hijo Rubén Oseguera González, alias 'el Menchito', fue encontrado culpable de cargos relacionados con las actividades de narcotráfico del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), del que era el segundo al mando, tras comparecer en una corte de EE.UU. el pasado 20 de septiembre.

