Cuauhtémoc Blanco es denunciado por intento de violación, según la prensa mexicana.

Comparte Facebook 0 Twitter Pinterest 0 WhatsApp Foto de archivo del exfutbolista mexicano Cuauhtemoc Blanco. EFE/ Armando Mota México, 15 oct (EFE).- El exfutbolista mexicano Cuauhtémoc Blanco ha sido acusado de intento de violación por su media hermana, informó este viernes la prensa local. Según las versiones, la denuncia fue presentada la semana pasada ante la Fiscalía General del Estado central de Morelos, del que Blanco fue gobernador de 2018 hasta este año. El delantero, que jugó con la selección en los mundiales de 1998, 2002 y 2010, es diputado federal por el partido oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). De momento no se ha pronunciado por la denuncia. No es la primera vez que el exjugador de América es acusado de la comisión de algún delito. Durante su gestión como gobernador opositores lo denunciaron por nepotismo, y entre los nombres de familiares que se habrían beneficiado con cargos está Fabiola ‘N’, su media hermana. Además, Blanco recibió denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción de Morelos por supuesto actos de corrupción cuando fue gobernador, y exfuncionarios de su gestión han sugerido que tuvo vínculos con el crimen organizado. Blanco colgó la botas en 2015. Jugó 120 partidos con la selección mexicana en la que marcó 39 goles. También tuvo un breve paso por el Real Valladolid español. Comparte Facebook 0 Twitter Pinterest 0 WhatsApp

