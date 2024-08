El mejor contenido para disfrutar este agosto totalmente gratis, en Canela.TV. Desde tus clásicos mexicanos favoritos hasta las novelas y películas más novedosas.

Share









Comparte Facebook 0 Twitter Pinterest 0 WhatsApp Este agosto llega una variedad de contenido a Canela.TV que no te querrás perder. Desde las películas clásicas mexicanas de entrañables actores como Pedro Infante, La India María, y Tin Tan, hasta películas llenas de trama como Cazadoras de Millonarios, protagonizada por Alicia Machado, Sherlyn, Isabel Burr, Verónica Montes, Pedro Moreno y Christian Vázquez. Además, podrás encontrar novelas internacionales brasileñas y turcas, y películas como ‘Asesino Solitario’, ‘Regresión’ y ‘Los 3 Mosqueteros’. Pero eso no es todo, también contamos con contenido ideal para los pequeños de la casa en Canela Kids, y para los amantes del deporte, el contenido exclusivo de Verano de Gloria con ‘Historias de Leyendas’. Todo esto y mucho más entretenimiento estarán disponibles en Canela.TV. ¡Y lo mejor de todo, completamente gratis! PELÍCULA ORIGINAL DE CANELA Y CINELATINO Cazadoras de Millonarios: Tres mujeres llegan a la conclusión de que el trabajo duro no les dará la vida de sus sueños. En consecuencia, se inscriben en un curso que promete enseñarles el secreto para conquistar a hombres millonarios, pero ¿encontrarán la comodidad que anhelan, o las lecciones que aprendan resultarán ser más serán más de lo que esperaban? Estreno: Agosto 8 CLÁSICOS DEL CINE DE ORO MEXICANO Hasta que perdió Jalisco : La vida del charro más parrandero de Jalisco cambia cuando su hermana, que se ha recluido en un convento, le encarga cuidar a un bebé.

Protagonizada por la India María quien es elegida como alcaldesa de su pueblo y decide resolver los problemas del lugar…pero a su manera, a través de enredos y graciosas situaciones. Las Mil y Una Noches: Tres cuentos con un ambiente árabe y al estilo de TinTan: “Los Astutos Favoritos del Rey”, “El Espejo Vivillo” y “La Maga Chambona”. NOVELAS BRASILEÑAS Travesía : Esta novela cuenta la historia de Brisa quien es víctima de un crimen virtual cuando aparece en internet un montaje con su rostro. Ella, con la ayuda de un hacker, descubrirá quién es el responsable.

Edu se vale de su belleza y simpatía para ocultar su verdadera máscara. Mientras que los policías Díaz y Vera buscan al asesino sin imaginar que está tan cerca. Flor del Caribe: Casiano y Ester se enamoran perdidamente en la juventud y no pueden esperar a casarse. Todo sería perfecto si no fuera por Alberto, quien, para ganar a Ester, es capaz de cualquier cosa. NOVELAS TURCAS EGO: Elif y Erhan están completamente enamorados y su vida por el momento ha sido bastante plena, pero esto está a punto de cambiar luego de que Erhan cae en bancarrota por un mal negocio.

Cuenta la historia de un investigador y un psicoanalista descubren pruebas de un culto satánico en un pueblo pequeño, mientras investigan la agresión de una joven. Los 3 Mosqueteros: Una aventura en donde un joven D’Artagnan, junto con tres antiguos mosqueteros legendarios pero ahora con mala suerte, deben unirse y derrotar a una agente doble y a su malvado jefe. VERANO DE GLORIA EN CANELA DEPORTES Idioma Futbol : En la máxima cita del deporte, no te pierdas ningún detalle del fútbol en los Juegos Olímpicos de París 2024. Síguele la pista a estrellas como Julián Álvarez, Alexandre Lacazette y Pau Cubarsí. Sintoniza los debates más apasionantes y picantes, presentados en el estilo único de Idioma Fútbol. Acompaña a nuestro panel conformado por Ana Navarrete, Eric Zenze y Rob Testas, quienes te llevarán el mejor análisis y discusión para que estés siempre cerca de la acción. Prepárate para un programa futbolero que te mantendrá al borde de tu asiento, capturando todo el drama y la emoción del hermoso juego.

Durante esta serie de historias del deporte, encontrarás una charla entre amigos, Luis Omar Tapia conversó con jugadores leyendas del fútbol como Carlos “El Pibe” Valderrama, Mario Alberto Kempes y Oscar Cordoba. Captain Tsubasa: Tsubasa Ozora adora el fútbol. Su nuevo viaje lo llevará a competir en el torneo más difícil de Japón. ¡Basado en el mundialmente aclamado manga! PARA LOS PEQUEÑOS DE LA CASA EN CANELA KIDS Plaza Aventuras: Sigue las aventuras de Nano Banano, un monito aventurero que, junto a sus amigos de Mundo Plaza explora la rica cultura latinoamericana. Estreno: Agosto 8

Únete a tu estrella favorita Ryan, y a todos sus amigos de Ryan’s World. ¡Míralos explorar el mundo jugando y aprendiendo! Storybook Season 2: Aprende sobre las técnicas que podemos usar para manejar nuestras emociones. BAILA AL RITMO DE LAS NOVEDADES DE CANELA MUSIC Revelaciones (Boza) : Conoceremos a la persona detrás del artista panameño.

Conoceremos a la persona detrás del artista panameño. ¿Cuánto Sabes De? : ¡Estevie y Beéle nos demuestran cuánto saben de … todo un poco!

Para ver toda esta programación gratuitamente, descarga la aplicación de Canela.TV en la tienda de aplicaciones desde cualquier dispositivo.

