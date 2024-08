Tragedia aérea en Brasil: Vuelo de Voepass se estrella en São Paulo.

Share









Este viernes, un avión de la aerolínea brasileña VoePass se desplomó en Vinhedo, Brasil. El vuelo ATR-72, con 62 personas a bordo, se dirigía de Cascavel, en el estado de Paraná, Guarulhos, en São Paulo.

La aerolínea confirmó el trágico accidente, pero aún no se ha proporcionado información sobre cómo ocurrió. El cuerpo de bomberos del estado de São Paulo envió siete dotaciones a la región del accidente. Un video compartido en redes sociales mostraba el avión precipitándose contra un grupo de árboles, seguido de una gran columna de humo negro. La situación está en desarrollo, y las autoridades están investigando las causas del suceso. Nuestros pensamientos están con las familias que resulten afectadas por esta terrible tragedia.

