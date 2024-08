Moneda en honor a Celia Cruz es puesta en circulación en Estados Unidos.

Share









8 ago (EFE).- La Casa de la Moneda de EE.UU. (US Mint, en inglés) ha puesto en circulación la moneda de 25 centavos que honra a la cantante cubana Celia Cruz, informó este jueves la embajada estadounidense en Cuba, que celebró que 'la Reina de la Salsa' se convirtió en la primera figura afrolatina en recibir este homenaje. Imagen cedida por la Casa de Moneda de los Estados Unidos (US Mint) que muestra el inverso del cuarto de dólar dedicado a la cantante cubana Celia Cruz que forma parte de una serie llamada "American Women Quarters", que comenzó a emitir en 2022 y va a continuar hasta 2025 con el fin de honrar los avances y contribuciones de las mujeres a este país. EFE/US Mint /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA /CRÉDITO OBLIGATORIO La moneda dedicada a la 'Guarachera de Cuba' hace parte de una serie llamada 'American Women Quarters', que comenzó a emitir en 2022 y va a continuar hasta 2025 con el fin de honrar los avances y contribuciones de las mujeres a este país. El programa establece que cada año salgan cinco de estas nuevas monedas y en 2024, además de la de Celia Cruz, se acuñaron monedas en honor a la reverenda episcopaliana Pauli Murray, la de Patsy Takemoto Mink, primera mujer de color en ser congresista, la cirujana y defensora de los derechos de la mujer Mary Edwatds Walker y la activista política y educadora Zitkala Sa. Al presentar la moneda el año pasado la Casa de la Moneda define a Celia Cruz al presentar la moneda como "una cantante cubano-estadounidense, icono cultural y una de las más populares artistas latinas del siglo XX". El anverso de su moneda representa un retrato de George Washington, originalmente compuesto y esculpido por Laura Gardin Fraser para conmemorar su 200 aniversario. El reverso muestra a Celia Cruz mostrando su deslumbrante sonrisa en una actuación vestida con uno de sus atuendos característicos y una inscripción a su derecha:"!Azúcar!", su grito para poner a la gente a bailar. La cantante, que se exilió en EE.UU. en 1961 y nunca regresó a Cuba, falleció el 16 de julio de 2003 en Nueva Jersey, tras combatir un tumor cerebral. Sus restos se encuentran sepultados en Nueva York.

